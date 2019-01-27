Эксперт рассказал, как Западу стоит побольнее "ужалить" Россиию

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Известный экономист и политолог, директор "Института трансформации общества" Олег Соскин, отвечая на вопрос читателя по время чата для "Главреда", рассказал о вариантах усмирения России странами Запада.

"Одной из самых действенных мер могло бы стать прекращение строительства "Северного потока-2". Пожалуй, это самое главное стратегическое решение, которое должно быть принято Западом. Этот проект нужно остановить немедленно. И то, что США в данном вопросе проявляют такую последовательность и настойчивость, очень хорошо. Необходимо создать союз стран – Украина, Польша, страны Балтии, США, Великобритания, который бы ежеминутно вел деятельность, на ликвидацию данного проекта. Соединенные Штаты совершенно правильно заявили, что введут санкции против всех компаний, которые участвуют в строительстве этого трубопровода", - высказался эксперт.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Путин больше не будет "шалить" в Азовском мореКроме того, Соскин предполагает, что Запад мог бы всерьез нанести удар по российским финансам.

"Второе, что мог бы сделать Запад – отключить Россию от системы SWIFT. Если Российская Федерация будет отключена от SWIFT, то вся российская экономика рухнет в течение двух-трех недель. У нее нет никаких каналов, чтобы создать альтернативную модель существования своей экономики. За счет своего внутреннего потенциала Россия жить не сможет. Это доказал уже Советский Союз, а Россия гораздо меньше Советского Союза", - полагает эксперт. В конечном итоге, как думает Соскин, именно натиск стран Запада может привести Россию к распаду."В итоге, Российская Федерация быстрее развалится на куски, а Путина свергнут или свои же придушат подушкой, как Гитлер придушил Гинзбурга, когда хотел захватить власть", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее Соскин спрогнозировал крах Путина, а также назвал единственный вариант для Украины в гонке за Польшей.