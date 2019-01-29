Советник Трампа пригрозил врагам лидера протесто в Венесуэле Гуайдо

Джон Болтон / Orlando Political Observer

Джон Болтон, помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, на своей странице в сервисе микроблогов Twitter пригрозил серьезными последствиями тем, кто будет пытаться навредить лидеру протестов в Венесуэле Хуану Гуайдо.

"Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Хуана Гуайдо. Позвольте мне повторить: те, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуаидо, столкнутся с серьезными последствиями", — написал он.

Напомним, ранее США ввели новые санкции против властей Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро. Ранее страны-лидеры Европы выдвинули последний ультиматум его окружению.