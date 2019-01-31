15-летние школьницы устроили на камеру секс-насилие над голой сверстницей

Иллюстративное фото / oldgazeta19

В Омске трое учениц одной из школ жестоко унизили сверстницу и поиздевались над ней в сексуальном плане.

По данным местных СМИ, девочку заставили раздеться и совершать действия сексуального характера. Весь процесс истязательницы снимали на видео.

Ролик затем попал к администратору одной из закрытых групп в соцсети "ВКонтакте" и он сообщил об этом подписчикам. По его словам, на видео была заснята несовершеннолетняя обнаженная школьница.

По данным портала Om1, над сверстницей глумились три 15-летние школьницы. Они обманом заманили ее в квартиру одной из них − якобы для примирения.

В управлении Следственного комитета по Омску уже подтвердили подлинность истории. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в России беременная школьница пытала, брила и насиловала душевой лейкой девушку. Позднее сообщалось о том, что родившая сына после секса с тремя парнями россиянка выясняет отцовство с полицией.