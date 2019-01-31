"Преступная страсть": Мать двоих детей изнасиловала спящего молодого парня

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В Шотландии 40-летняя мать двоих детей Элизабет Барр из-за секс-развлечений с молодым парнем рискует надолго угодить за решетку.

Такое сообщение опубликовал британский таблоид Mirror. По данным журналистов, женщина познакомилась с 27-летним парнем и немедленно привела его на вечеринку в одну из квартир на окраине Глазго.

Там молодой человек крепко выпил и заснул на диване. Женщина немедленно накинулась на него, расстегнула брюки, завладела пенисом и вступила в половой акт.

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Однако сама Барр настаивает, что именно молодой человек уговорил ее на секс. А утром осознал, что изменил своей подружке, и испугался возможных последствий.

Однако Барр предъявили обвинение и внесли в реестр сексуальных преступников. Сейчас она отпущена под залог. Дело будет рассматриваться шерифским судом Глазго.

Элизабет Барр / Mirror

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