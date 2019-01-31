Скабеева и Соловьев – табу: в Латвии запретили канал росТВ из-аз антиукраинской пропаганды

Слова Скабеевой спровоцировали санкции против росТВ / Фото: скрин видео

Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить ретрансляцию на территории страны российского телеканала "Россия РТР".

Как сообщает LETA, основанием для санкций послужил контент программ "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Отмечается, что российские телепередачи были запрещены по причине распространения антиукраинской пропаганды. В качестве примера приводится программа с Соловьевым, в которой ведущий открыто высказывал ненависть в отношении украинского народа. В ходе дискуссии он заявил, что "бандеровцев" нужно повесить или убить.

В Латвии также возмутились содержанию программы с Ольгой Скабеевой от 11 января 2018 года, когда в прямом эфире российский политик Владимир Жириновский призывал начать военные действия против Украины.

В NEPLP отметили, что вышеуказанные случаи не единичны. В эфирах телепередач неоднократно звучали антиукраинские, оскорбительные высказывания, а также утверждения, что украинцы являются преступниками.

Запрет на ретрансляцию российского телеканала установлен в Латвии на срок в три месяца. В Нацсовете констатировали, что в данном случае речь не идет о мерах конкретно против России, поскольку СМИ любой страны не имеют права разжигать ненависть и подстрекать к войне и насилию.

Напомним, в кулуарах Парламентской ассамблеей Совета Европы произошел конфликт украинских депутатов с ведущей телеканала Россия Ольгой Скабеевой.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Борислава Березы извиниться перед Ольгой Скабеевой, за то, что он толкнул ее и назвал "шлюхой".