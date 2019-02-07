К газопроводу в обход Украины присоединилась еще одна стана Европы

Газопровод в обход Украины будет построен по дну Черного моря / kapital.kz

Посол Венгрии в России Норберт Конкой заявил о намерении Будапешта присоединиться к проекту газопровода Турецкий поток, который будет возведен в обход Украины по дну Черного моря.

Как сообщает ТАСС, таким образом в стране намерены диверсифицировать маршруты.

По словам дипломата, Будапешт уже подготовил всю необходимую внутреннюю инфраструктуру для присоединения к проекту.

"Сегодня российский газ поступает в Венгрию с востока, но мы заинтересованы в подаче газа и с юга", - заявил Конкой.

Как известно, проект Турецкий поток предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Первая обеспечит газом турецких потребителей, вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, не прибегая к транзиту через Украину. Запустить газопровод планируется до конца 2019 года.

Напомним, ранее о присоединении к строительству Турецкого потока заявила Болгария.