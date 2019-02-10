Обрушение дома в Стамбуле: жертв обрушения 8-этажки уже более 20

В Стамбуле число жертв обрушения 8-этажки возросло до 21 человека / Скриншот видео с youtube.com

В Турции количество жертв обрушения 8-этажного жилого дома в Стамбуле снова серьезно возросло — стало известно о гибели 21 человека.

При обрушении 8-этажки пострадали 14 человек, пишет AFP со ссылкой на данные турецких властей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что власти страны могут извлечь много уроков из трагедии.

"…Мы примем необходимые меры", — заверил глава государства.

Напомним, 6 февраля в азиатской части Стамбула — в районе Картал — обрушился 8-этажный жилой дом, сначала появилась информация о гибели двух людей. Позже число жертв возросло до 11 человек.