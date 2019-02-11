В США полиция повязала порнозвезду с сожителем за сексуальное насилие

Мерседес Каррера / Кинопоиск

В штате Калифорния (США) задержали порнозвезду и ее сожителя - по обвинению в сексуальном насилии, совершенном в адрес несовершеннолетней девушки.

Соответствующее сообщение опубликовал западный таблоид The Daily Beast. По данным журналистов, еще в конце января 2019-го правоохранители в городе Ранчо Кукамонга (штат Калифорния), получили заявление от девушки - по поводу того, что местные жители на протяжении четырех месяцев подвергали ее регулярному сексуальному насилию.

Подозреваемыми оказались 43-летние Джейсон Уитни и 35-летняя Мелинда Смит, известные в порноиндустрии под псевдонимами как Дэймон Синс и Мерседес Каррера. Правоохранители Ранчо Кукамонга также обвиняют Карреру и Синса в незаконном обороте оружия и в жестоком обращении с детьми. Оба обвинения категорически отрицали.

Напомним, ранее американская порнозвезда родом из Мариуполя заявила о том, что подверглась изнасилованию на съемках BDSM-фильма. Позднее российская порнозвезда рассказала, как лучше всего заниматься сексом в авто.