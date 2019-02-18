Меркель выдержала давление Трампа и продвигает Северный поток-2 - Bloomberg

Трамп и Меркель / Reuters

Комманда канцлера Германии Ангелы Меркель обеспокоена перспективой ужесточения политики администрации Трампа после того, как она успешно отразила атаки Вашингтона и добилась продвижения газопровода Северный поток-2.

Вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности дал понять, что США пока не готовы принять поражение по этому вопросу. Он призвал страны ЕС отказаться от участия в этом проекте, сообщает Bloomberg.

Усилия США на то, чтобы вбить клин между Германией и ее союзниками по ЕС, помогли Меркель выступить с очень пламенной речью на форуме. Ее защита многополярного мирового порядка, оспариваемого Трампом, получила аплодисменты аудитории президентов, премьер-министров и высокопоставленных чиновников в Мюнхене.

Изоляция России в момент тектонических сдвигов в глобальных отношениях не отвечает интересам Европы. Я думаю это неправильно и невыгодно в геополитическом контексте.

- заявила Меркель.

Проект Северный поток-2 стал центром растущей напряженности в отношениях между США и ФРГ. Это также грозило изоляцией Меркель в Европе, где многие лидеры обеспокоены увеличением своей зависимости от российских энергоносителей и рисками подрыва экономического благостостояния Украины. Правительство в Киеве зарабатывает около 2 млрд долларов в год за транзит российского газа, прокачиваемого по украинской ГТС.

Но Меркель дала четко понять в Мюнхене, что позиции Украины как страны-транзитера газа будут сохранены, а Германия начнет импортировать сжиженный природный газ в США.

Напомним, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз в разрыве отношений с Россией не заинтересован. По ее словам, от того, что каждая страна санкции вводит отдельно, ЕС ничего не выигрывает. При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что транзит российского газа в Европу должен продолжать идти через Украину.

Напомним, 8 февраля канцер Германии Ангела Меркель объявила, что Евросоюз достиг окончательной договоренности относительно Северного потока-2. Франция и Германия урегулировали спор вокруг СП-2 и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза. Стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект.