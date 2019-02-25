Тот еще ходок: В США на Трампа подали в суд за сексуальные домогательства

Дональд Трамп / Reuters

Альва Джонсон, чернокожая экс-сотрудница нынешнего президента США Дональда Трампа подала в суд исковое заявление против него − из-за того, что тот насильно поцеловал ее в августе 2016-го.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты The Washington Post со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.

По словам женщины, 24 августа 2016-го во Флориде после предвыборного митинга Трамп схватил ее за руку и насильно поцеловал в губы. Поцелуй она назвала "супержутким и неуместным".

"Я сразу почувствовала себя оскорбленной, потому что не ожидала и не хотела этого. Я до сих пор вижу, как его губы приближаются к моему лицу", - рассказала она.

Джонсон требует от Трампа через выплатить ей компенсацию за моральный ущерб и эмоциональные страдания.

Напомним, ранее американские СМИ выложили компромат на Трампа о его сексе с моделью Playboy.