"Толку, что рухнул царский режим": эксперт пояснил, в чем главная проблема антироссийских санкций для Украины

28 февраля 2019, 22:01

С санкциями и прочими инструментами удушения РФ тоже нужно уметь работать и извлекать выгоду для себя, резюмировал Романенко.

санкции, Россия
В чем главная проблема антироссийских санкций для Украины

Не важно, будут ли введены какие-то санкции против России, потому что принципиально это ничего не изменит.

С таким мнение выступил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде.

"На Россию больше влияет цена на нефть, чем санкции. На Россию санкции влияют в долгосрочной перспективе, то есть их эффект откладывается на 2020-е годы. Главная проблема России состоит в том, что она отсечена от многих технологических инноваций из-за санкций, скажем, она не может увеличить свою добычу нефти", – пояснил эксперт.

При этом он отметил, что и Украине не стоит расслабляться.

Читайте такжеРаспад РФ неизбежен: к чему должна быть готова Украина"Но если благодаря такому медленному удушению русские в какой-то перспективе проваливаются в свой медленный кризис, то мы должны быть готовы к этому. А если мы не будем к этому готовы, то нас ждет повторение судьбы УНР, как это было в 1919 году. Толку, что царский режим рухнул, если мы не смогли использовать ситуацию? Как только вместо царского режима появились большевики, которые сформировали новое государство, которое смогло мобилизовать десятки тысяч людей, чтобы идти на захват Украины, они захватили Украину, потому что она ничего не смогла противопоставить. Это – главная проблема", – уверен Романенко.

То есть с санкциями и прочими инструментами удушения России тоже нужно уметь работать и извлекать выгоду для себя, резюмировал он.

Ранее в Конгрессе США решили "пощупать" Путина за имущество и доходы. Согласно инициативе, американские разведчики обязаны собирать данные и предоставить доклад о "Финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях". 

Как сообщалось, в связи с агрессией России в Керченском проливе 24 высокопоставленных сотрудника ФСБ могут пополнить санкционный список США. В США предложили ввести запрет на операции с новым суверенным долгом РФ.

Напомним, в США подготовили новый пакет санкций против РФ в связи с агрессией Кремля в Керченском проливе 24 ноября 2018-го, закончившейся пленением украинских военных моряков. Затем курс рубля стремительно рухнул после сведений о новых санкциях против РФ. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров пришел в ярость из-за новых санкций США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия санкции санкции против России Юрий Романенко антироссийские санкции
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:01
"Толку, что рухнул царский режим": эксперт пояснил, в чем главная проблема антироссийских санкций для Украины
21:55
Виталий Козловский Видео досье
21:34
Командир эсминца США Дональд Кук рассказал об украинском происхождении Видео
21:05
Украина не будет резать Лазарева на трансляции Евровидения
20:47
"Вас Одесса порвет!!!": радикалы грозят срывом концертов Жванецкого в Одессе и Киеве из-за "провокации х-ло" Путина Видео
20:33
"Плеснул зеленкой, плюнул в лицо": в Крыму напали на депутата Госдумы
20:19
От -11⁰ до +12⁰: синоптик предупредила украинцев о неприятных погодных сюрпризах Видео
19:44
Ким Кардашьян опасно сверкнула грудью на морозе Фото Видео
19:28
В НОТУ допустили вероятность участия Сердючки в Евровидении-2019
19:02
ВСУ будут получать броневики Барс-8 от Богдан Моторс Гладковского
18:25
Зеленский озвучил свое ключевое отличие от других кандидатов
18:21
Украинцев лишили возможности голосовать за участников Евровидения 2019 Видео
18:11
Кличко в Израиле договорился о сотрудничестве в осуществлении смарт-технологий
17:45
Боевой дебют: украинские и российские танки могут сразиться в Кашмире
17:40
Источник: в Киеве подорвали авто Турчинова, появилось видео Фото Видео
17:33
США отказались помогать Порошенко, если он отправит корабли в Керченский пролив - СМИ
17:11
У Порошенко прокомментировали сорванную шапку Видео
17:00
Лучший вариант для стен и пола: как правильно выбрать керамическую плитку новости компании
16:50
Российский офицер получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
16:36
С Сумской и Роговцевой: Олег Винник представил социальный клип "Роксолана" Видео
16:30
В Госстате сообщили, когда может пройти перепись населения
16:15
Расследование: Батькивщину спонсируют маникюрщицы, уборщицы и кассирши. Тимошенко обвиняет власть
16:08
Экс-"ВИА Гра" презентовала свой первый сольный клип Видео
16:02
Украина может отменить безвиз с Израилем
15:54
"Лет двадцать как будто": Светлана Лобода удивила сеть помолодевшим видом
15:52
Шахтер подписал перспективного бразильского вингера: СМИ назвали сумму трансфера Видео
15:33
В Нафтогазе сообщили, в каких странах будут взыскивать активы Газпрома
15:24
"Раскольники остались раскольниками": в Сербии отказались признавать ПЦУ Видео
15:22
Давление власти на Тимошенко - самое сильное со времен Януковича - Дубиль
15:20
Суд впаял племяннику-террористу телепропагандиста Киселева тюремное заключение
14:40
Украина "забила" на попытки продать российское судно Норд Видео
14:37
Миллионы зарплаты для главы Нафтогаза: появилась реакция Кабмина
14:27
"Когда услышал, что Maruv не едет на Евровидение": Melovin шокировал сеть кардинальной сменой имиджа
14:26
Гриценко и Садовой анонсировали переговоры об объединении Видео
14:02
"Кутайтесь плотнее": синоптик рассказала о похолодании в первые дни весны Видео
13:39
"Глаз не отвести": Анна Седокова восхитила сеть жарким образом в красном
13:37
В Киеве взорвали внедорожник, водитель авто попал в больницу Фото Видео
13:27
Конфликт Индии и Пакистана: все, что нужно знать о вспыхнувших боевых действиях
13:18
Зеленский рассказал, что сделает первым в случае победы на выборах
13:12
Почему Порошенко нельзя слить Гладковского мнение
13:09
Украина не поедет на Евровидение в следующем году, если победит Россия - Аласания Видео
12:40
Коррупция помогает Порошенко укрепить контроль над Украиной – Bloomberg
12:39
Трамп рассказал о причинах провала переговоров с лидером Северной Кореи Видео
12:37
В Конгрессе США решили "пощупать" Путина за имущество и доходы
12:33
"Дизель шоу" представили новую актрису: фото красавицы Фото
12:18
"Отказ-это шаг назад": Руслана эмоционально высказалась о решении НОТУ не ехать на Евровидение Видео
11:52
Найем, Лещенко и Залищук заявили о выходе из фракции БПП
11:50
Весенние выходные-2019: сколько дней украинцы получат на отдых
11:39
Россия придумала коварную стратегию, чтобы расшатать Запад мнение
11:29
"Шавка", "колорад": Шуфрич затравил политолога в прямом эфире Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться