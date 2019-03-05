Мужчина ограбил двух занимавшимся сексом в лесу геев

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В лесу неподалеку от села Мысхако (Краснодарский край, Россия) мужчина решил очернь своеобразно наказать двух парней, практиковавших однополый секс.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на старшего помощника прокурора Новороссийска Дмитрия Приймака, мужчина представился полицейским и попросил парней выйти на обочину дороги.

Читайте такжеГей-скандал в РПЦ: настоятель храма на Кубани домогался молодого алтарникаПод предлогом того, что идет розыск наркоторговцев, он убедил молодых людей показать ему свои смартфоны, ввести пароль доступа и разблокировать их.

Когда один из парней отказался выполнять требования "полицейского", тот начал угрожать ему ножом. Испугавшись, они отдали свои смартфоны. Забрав телефоны, мужчина сел в автомобиль и скрылся. Один смартфон он оставил себе, а второй подарил гражданской жене.

Пострадавшие обратились в полицию. На жителя Краснодара завели уголовное дело.

Напомним, ранее телеведущий скончался во время гей-оргии с наркотиками.