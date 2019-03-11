"Зажрались твари": в Сети поглумились над расшвыриванием блинов с крышы в РФ - опубликовано видео

Блины / Скриншот из видео

Окончание Масленичной недели в РФ ознаменовалось очередным экстравагантным происшествием. В Сети появилось видео того, как в Нижнем Новгороде бесплатные блины просто кидались в толпу с крыши.

Причем многие блины оказались непойманными и, по итогу, остались лежать на грязной земле. Данный инцидент вызвал множество глумливых шуток и издевательств со стороны пользователей Сети.

"С земли блины не сразу поднимают и сжирают. Зажрались твари", "Эти твари еще и дерзят! Холопам подобает на коленях милостыню принимать,с благодарностью и почтением! Завтра непременно пороть!", "Ждем, когда их из ведер начнут разбрасывать", "Скотный двор", "Трансформация обратно в челядь успешно завершена", − написали они.

Помните, как в России кормили блинами с лопаты?

Так вот теперь это в прошлом!

Сейчас блины просто кидают в толпу с мансарды! pic.twitter.com/nCcsEiNLtU — Вашингтонский Обком (@_Fashington) 2019年3月10日

Напомним, российские традиции празднования Масленицы стали всемирным посмешищем после того, как в 2015-м в Стравропольском крае их подавали людям прямо со снегоуборочных лопат.