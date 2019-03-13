Покойного Кобзона обвинили в секс-домогательствах

Вика Цыганова и Иосиф Кобзон / Лайф

Скандальная российская исполнительница Вика Цыганова (воспевающая в своем творчестве русскую водку и Белую гвардию) заявила о том, что некоторое время назад подверглась сексуальным домогательствам звезды советской/российской эстрады Иосифа Кобзона.

Такое сообщение опубликовали журналисты портала StarHit.

По словам Цыгановой, однажды во время гастрольного тура Кобзон поздно вечером недвусмысленно позвал ее к себе в гостиничный номер, однако певица отказалась.

"Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла. Обиделся человек", — рассказала певица.

Цыганова также добавила, что этот случай стал причиной ее многолетнего конфликта с Кобзоном

Напомним, Иосиф Кобзон скончался от осложнений онкологического заболевания в августе 2018-го.