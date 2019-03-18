США намерены ввести санкции против РФ за Венесуэлу

Конгресс США / Голос Америки

Американские конгрессмены предлагают ввести новые санкции против России за "влияние" на ситуацию в Венесуэле. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Конгресса США.

"Россия тесно сотрудничает с Венесуэлой, в частности, предоставляет ей кредиты и проводит совместные учения", - идет речь в объяснительной записке к законопроекту.

В случае принятия документа, госсекретаря Помпео обяжут оценить степень "российско-венесуэльского сотрудничества" и уровень его опасности для США.

После этого, главной мерой воздействия может стать отказ в выдаче американских виз россиянам, которые оказывают поддержку "венесуэльским силам безопасности".

Ранее США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др.

Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.