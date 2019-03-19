Марлен Хуциев: самые известные фильмы знаменитого режиссера

19 марта 2019, 09:51

Настоящую славу Марлену Хуциеву принесла картина Весна на Заречной улице.

Марлен Хуциев умер в возрасте 93-х лет

В Москве в возрасте 93-х лет скончался знаменитый режиссер Марлен Хуциев. Он умер в Боткинской больнице, куда был госпитализирован несколько дней назад.

Известно, что режиссер вместе с супругой был госпитализирован еще накануне Нового года. Его жена Ирина умерла в начале января. В конце февраля Хуциева ненадолго выписали, однако вскоре он вновь попал в больницу.

Биография Марлена Хуциева

Марлен Хуциев родился в Тифлисе (ныне — Тбилиси) 4 октября 1925 года в семье Мартына Хуциева (Хуцишвили) и Нины Утенелишвили. Его отец был высокопоставленных советским чиновником – являлся заместителем наркома внутренней и внешней торговли СССР и был осуждён и расстрелян по 58-й статье. Мать была актрисой. Интересно, что имя Марлен является акронимом и означает "Маркс, Ленин".

После окончания режиссёрского факультета ВГИКа, Марлен Хуциев в 1953—1958 годах работал режиссёром на Одесской киностудии. Впоследствии режиссер работал на киностудиях им. Горького и Мосфильме.

Марлен Хуциев работал в кино и в театре / gorets-media.ru

Отметим, что в активе Хуциева также режиссерские работы в театре. Он поставил в Современнике спектакль "Случай в Виши", кроме того, снялся в нескольких фильмах.

Режиссер являлся главой Гильдии кинорежиссёров России, а также был избран председателем Союза кинематографистов РФ. Однако Минюст РФ признал выборы нелегитимными. После этого на пост председателя союза вернулся Никита Михалков.

Самые известные фильмы Марлена Хуциева

Настоящую славу режиссеру принес снятый в 1956 году вместе с режиссером Феликсом Миронером фильм Весна на Заречной улице. Картина получила невероятную популярность, став лидером проката.

В 1964 году Хуциев снял картину Застава Ильича (Мне двадцать лет). Фильм получил специальный приз Венецианского кинофестиваля, а также номинацию на Золотого льва. Фильм в изначальном варианте раскритиковал Никита Хрущев, после чего картина была частично перемонтирована.

Этот фильм Хуциева многими критиками был признан одним из символов эпохи хрущевской оттепели. При этом оригинальная версия была показана только лишь в период перестройки.

В 1966 году режиссер снял фильм Июльский дождь. Судьба этой работы Хуциева также была нелегкой. По решению советских чиновников прокат картины был ограничен. В 1970-ом году на экраны вышел телефильм Хуциева Был месяц май. Картина стала призером международного фестиваля телефильмов в Праге.

Хуциев в последнее время работал над фильмом Невечерняя (Любимая моя жизнь). Завершить картину режиссер не успел.

Отметим, что Хуциев за свою карьеру удостоился ряда высоких наград. Он является лауреатом Государственной премии РФ, а также премий на многих фестивалях.

Марлен Хуциев удостоился ряда высоких наград / Комсомольская правда ​​​​

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