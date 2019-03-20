Токаев вступил в должность главы Казахстана и уже сделал реверанс Назарбаеву

20 марта 2019, 08:41

Новый глава республики предложил переименовать Астану в Нурсултан.

Касым-Жомар Токаев
Токаев уже сделал реверанс Назарбаеву / Sputnik / Рамиль Ситдиков

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана.

20 марта во время совместного заседания двух палат парламента республики он принес присягу народу страны.

Первым предложением Токаева на новом посту стало предложение переименовать столицу Казахстана: по его словам, Астана должна носить имя в честь Назарбаева, который только вчера подал в отставку – Нурсултан.

Также Токаев заявил, что центральные улицы всех областных центров Казахстана также необходимо назвать именем Назарбаева.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что сложил с себя полномочия президента Казахстана. После отставки с поста президента Назарбаев возглавит Совет безопасности республики.

Читайте такжеПочему Назарбаев выбрал своим преемником Касыма-Жомарта Токаева и что это значит для КазахстанаРанее политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил объяснил, что ждет Казахстан после смены лидера.

"Назарбаеву удавалось жестко подавлять российскую фронду в стране. Там не панькаются с россиянами так, как у нас, в Украине. Российский язык там ограничен. Возможность занимать государственные должности не казахам жестко лимитирована. А в силовых структурах Назарбаев провел колоссальную чистку. И Россия с этим ничего не смогла поделать", – отметил эксперт.

А эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса назвал две причины, почему Назарбаев ушел в отставку. По его словам, Казахстан решил пойти по пути Узбекистана после смерти Ислама Каримова в 2016 году, только без последней сцены, собственно, кончины бессменного руководителя и "отца нации".

"Есть ли тут "рука Кремля" – не думаю. Казахстан, хоть и является близким партнером России, не действовал как их марионетка, и Москве это уже давно признали, не рискуя дестабилизировать ситуацию в таком огромном и ценном для них государстве", – считает Куса.

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Казахстан присяга инаугурация Касым-Жомарт Токаев
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