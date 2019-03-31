Наташи Королева пожаловалась на СБУ, нашедшую в ее хите призыв к экстремизму

31 марта 2019, 08:22

Как ни странно, этот шлягер вовсе даже не "Палочка-выручалочка" или "Желтые тюльпаны".

Наташа Королева
Наташа Королева / Instagram певицы

Скандально известная поп-певица и уроженка Киева Наташа Королева заявила о том, что ее шлягер начала 1990-х Маленькая страна признана экстремистской украинскими правоохранителями из СБУ.

Такую информацию она озвучила в пропагандистской телепередаче Международная пилорама на канале НТВ.

Ведущий передачи Тигран Кеосаян поинтересовался у Королевой – мол, чем "она насолила Киеву", что ей запретили въезд в Украину на пятилетний срок.

"Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать", — объяснила Королева.

Напомним, ранее Наташа Королева "посветила" пышной грудью на концерте в Кремле, а также разочаровала Сеть вульгарным нарядом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СБУ песня Наташа Королева экстремизм
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:04
Выборы президента Украины 2019: онлайн-трансляция (обновляется)
08:56
Выборы президента Украины 2019: лента соцсетей (обновляется)
08:50
Украине в апреле светят "летние деньки" — синоптики Видео
08:49
Бой Гвоздик - Нгумбу: украинец защитил титул чемпиона мира - опубликовано видео Видео
08:37
Через что придется пройти Украине на пути к превращению в нормальную страну мнение
08:22
Наташи Королева пожаловалась на СБУ, нашедшую в ее хите призыв к экстремизму
08:12
Начались выборы президента Украины 2019: избирательные участки открылись
07:55
"Самый теплый день": синоптик предупредила о температурных качелях в Украине Видео
07:50
Угнетающий период: астролог напророчил Турчинову низвержение с должности
07:30
В Украине перешли на летнее время 2019: как смягчить "удар" по организму Видео
07:17
1 апреля: как смешно приколоться и как поздравить друзей Фото Видео
06:54
Ученые рассказали, как сохранить сексуальное здоровье после 30-ти
06:33
"Выжечь бандеровскую капусту": почему пора бросить перчатку книгам из России мнение
06:05
Кровь стынет в жилах: названы жестокие маньяки, садисты и убийцы среди знаков Зодиака Видео
05:42
"Перекроили просто ужасно": Алина Гросу шокировала сеть внешним видом
05:06
Диетолог объяснила, какой сыр и творог лучше есть Видео
04:36
"Угроза украинскому транзиту": Венгрия сделала шаг к получению газа из Азербайджана Видео
04:01
Психолог объяснила, почему нужно отсекать "токсичных людей" Видео
02:32
"Прямо в классе": Учительница соблазняла школьника в перерывах между уроками
01:46
Секс и бурлеск: Дита фон Тиз взволновала фанатов откровенным фото
00:17
Сколько сейчас время: как узнать точное время Киева после перевода часов в Украине 2019 Видео
30 марта, суббота
23:53
"Добивал ногами": в Одессе после смертельного ДТП пытались украсть оружие нацгвардейцев - соцсети Видео
23:26
Стартовали выборы президента Украины Видео
22:52
Разбитые головы и гематомы: в Днепре школьницы устроили кровавые разборки Видео
22:22
В МИД предупредили: более 6 тысяч украинцев за рубежом не смогут проголосовать на выборах Видео
21:55
"До встречи, свинарчёнок": сын Гладковского решил судиться из-за поста в Facebook Видео
21:26
Женская сборная Украины завоевала золото на чемпионате Европы по карате
20:55
Понюхал и поцеловал: бывшего вице-президента США обвинили в "унизительных" прикосновениях
20:28
Главе избирательного участка на Львовщине светит до 7 лет тюрьмы за порчу бюллетеней Видео
20:21
Наталья Могилевская Видео досье
19:59
"К бою готовы": В Сети опубликовали яркие фото тренировки бойцов ВСУ в зоне ООС Фото
19:58
Яценюк встретился с вдовой сенатора Маккейна
19:29
Врач-диетолог рассказала, что можно и чего нельзя есть гипертоникам
19:24
В Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев, есть жертвы Фото Видео
18:59
Главе Госрезерва прямо в аэропорту вручили обвинительный акт Фото Видео
18:29
Укрзализныця отчиталась о повышении тарифов и пообещала не останавливаться Видео
18:02
"Взломали и разграбили": Maruv пожаловалась на кражу вещей в аэропорту
17:39
"Хоть бы по рошеновскому торту давал": в Сети возмутились из-за раздачи гречки в Кривом Роге в "день тишины" Фото Видео
17:34
Супрун выдала порцию советов по поводу того, как пережить выборы
17:04
В Европе прошли учения морпехов из Украины и стран НАТО: опубликованы яркие фото
16:57
Угрозы, подкуп и незаконная агитация: в полиции рассказали о нарушениях в "день тишины" Видео
16:46
"А чего такая толстая?": Тина Канделаки шокировала сеть фото в бикини
16:36
В Минобороны предупредили об атаке России на Украину во время выборов президента
16:35
Украина и Литва могут потребовать засчитать Люксембургу техническое поражение – СМИ Видео
16:15
"Какой секс?": Регина Тодоренко рассказала о проблемах в интимной жизни Видео
16:05
Рогозин опозорился, пытаясь по-украински ответить на критику в соцсетях
16:03
Подошли из-за угла. На улице в центре Киева у женщины отобрали сумку с громадной суммой денег
15:53
Эксперт назвала главные признаки наличия паразитов Видео
15:39
У Лаврова разглядели в Украине "маховик репрессий" в отношении СМИ Видео
15:22
Павел Гриб прекратил голодовку в тюрьме - росСМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться