Наташи Королева пожаловалась на СБУ, нашедшую в ее хите призыв к экстремизму

Наташа Королева / Instagram певицы

Скандально известная поп-певица и уроженка Киева Наташа Королева заявила о том, что ее шлягер начала 1990-х Маленькая страна признана экстремистской украинскими правоохранителями из СБУ.

Такую информацию она озвучила в пропагандистской телепередаче Международная пилорама на канале НТВ.

Ведущий передачи Тигран Кеосаян поинтересовался у Королевой – мол, чем "она насолила Киеву", что ей запретили въезд в Украину на пятилетний срок.

"Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать", — объяснила Королева.

Напомним, ранее Наташа Королева "посветила" пышной грудью на концерте в Кремле, а также разочаровала Сеть вульгарным нарядом.