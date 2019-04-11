Омерзительная история: Женщина за деньги сдавала 10-летнюю дочь в секс-эксплуатацию любовнику

11 апреля 2019, 20:57

Жуткую ситуацию рассказал пришедший в полицию отец девочки.

Педофилия
Педофилия / Sputnik Кыргызстан

Отец 10-летней девочки обратился в полицию Санкт-Петербурга, когда узнал, что его экс-супруга отдает дочь за деньги любовнику на выходные ради сексуальной эксплуатации. Мужчина предоставил полицейским переписку, в которой обсуждается размер вознаграждения за организацию таких "встреч", сообщает канал 78.

Судя по скриншотам, некий "адвокат" платил от 5 до 10 тысяч рублей (от 2,5 до 5 тысяч гривен) за секс со школьницей. При этом он негодовал, если мать не давала ему "видеться с девочкой".

Читайте такжеОбвиненный в педофилии актер "Глухаря" покончил с собойБывший супруг также рассказал в полиции, что его экс-супруга регулярно употребляет наркотические вещества и нигде постоянно не работает.  Однако судье оставить с ней ребенка при разводе. При этом отцу разрешили общаться с дочерью только по два часа по четвергам.

Позднее стало известно, что между отцом школьницы и ее "покупателем" случился конфликт, в результате которого первый получил ножевое ранение. Теперь этим делом займутся сотрудники Следственного комитета.

Напомним, ранее в России священник РПЦ получил многолетний срок за педофилию.

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Санкт-Петербург девочка полиция наркотики педофил
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