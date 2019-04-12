На фоне учений НАТО: российские ракетоносцы полетали над Черным морем

Летчики якобы предупреждали нападение условного противника / Фото: скриншот из видео

С одного из оперативных аэродромов в аннексированном Крыму для сопровождения стратегических ракетоносцев россияне подняли звено истребителей Су-27СМ морской авиации Черноморского флота.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, летчики-истребители выполнили сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-160 Белый лебедь при выполнении их экипажами полетного задания, а также отработали перехват воздушных целей над акваторией Черного моря.

"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО Морской щит – 2019, которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки", - похвастались в Минобороны РФ.

Отмечается, что перехват условного противника российскими летчика был осуществлен в условиях, максимально приближенных к реальным. Все необходимые координаты летчики получили, когда находились в воздухе.

Напомним, страны НАТО проводят совместные учения Sea Shield в Черном море. В них участвуют 14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции. Приглашены также Украина и Грузия.