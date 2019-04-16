Ходившая голой в храмах модель обрадовалась пожару в соборе Парижской Богоматери

16 апреля 2019, 16:34

Модель-эксгибиционистка Мариса Папен не стала скрывать своих эмоций.


​​​​​​Мариса Папен в соборе Нотр Дам де Пари / Instagram модели

Бельгийская модель Мариса Папен, известная своими скандальными эротическими фотосессиями по всему миру (чаще всего на фоне памятников религиозной культуры), обрадовалась вчерашнему испепеляющему пожару в соборе Парижской Богоматери.

Соответствующий пост девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Церкви сгорают… Грядет новая эра!" — написала она, а также присовокупила фразу, якобы цитирующую одного из авторов Третьего Завета [сборника теорий различных авторов, которые полагают, что обязаны продолжит библейские тексты из Ветхого и Нового Заветов – Главред].

"Я выражаю сострадание всем, кто стал жертвой церкви. Сексуально, ментально, физически", — подытожила она.

Напомним, что за последние несколько лет Папен успела "отметиться" и устроить скандальные эротические фотосессии сразу в нескольких знаковых для религиозных людей местах  - в Ватикане, возле стены Плача в Израиле и возле мечети святой Софии в Турции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
модель пожар Собор Парижской Богоматери эротика Мариса Папен
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:07
"Растрепана немножко": Вера Брежнева показала лицо без макияжа
16:44
"Сиси у Бузовой-странный предмет": сеть недоумевает из-за меняющегося размера груди певицы Фото
16:39
Порошенко и Зеленский договорились с НСК Олимпийский насчет дебатов Видео
16:34
Ходившая голой в храмах модель обрадовалась пожару в соборе Парижской Богоматери
16:25
"Онлайн экшн": офицер ВСУ показал, как на Донбассе российские оккупанты нарвались на мину Видео
16:11
Омелян и его подчиненный получили предписание от НАПК
16:02
Сергей Шнуров написал циничный стих о пожаре в Нотр-Дам де Пари Видео
15:58
"Нагоняй" после первого тура: партийцам Порошенко устроили разнос на тайном съезде – СМИ Видео
15:50
Синоптики назвали области Украины, которым грозят сильные заморозки Видео
15:44
Астролог назвал причину пожара в Соборе Парижской Богоматери Видео
15:36
"Регинка раскормила?": Влад Топалов удивил сеть фото с оголенным торсом
15:30
"Избавить от старья": Савченко пригрозила изменить Раду Видео
15:28
Партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг – опрос Видео
15:25
В Кремле прокомментировали слухи о массовой выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса
15:16
Новую часть Mortal Kombat 11 запретили для Украины Видео
15:12
Больше не эффектная брюнетка: Maruv неожиданно сменила имидж
14:51
"Манящая и сочная": Елена Кравец удивила сеть фото с глубоким декольте
14:48
Оператор рекламы рассказал, как и почему в Украине появились борды с "концом" Порошенко
14:37
Почему освободили Савченко, и что странного в ее деле Видео
14:29
Синоптик обнадежила украинцев: дожди прекратятся, вернется солнечная погода Видео
14:28
Савченко вернется на работу в Раду - адвокат
14:27
Социологи узнали, сколько украинцев желают дебатов между Зеленским и Порошенко – опрос
14:26
Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко Видео
14:19
Пожар в Нотр-Дам де Пари: как украинские звезды отреагировали на трагедию в Париже Видео
13:47
Скандальный Charlie Hebdo отметился карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери
13:42
Зеленский оглушительно побеждает Порошенко во втором туре президентских выборов - опрос Видео
13:25
В России приняли закон об изоляции рунета и пригрозили заблокировать Facebook и Twitter
13:05
Мстители: Финал: в сеть слили ключевые части фильма Видео
12:53
"Именно эта импотенция превратила Порошенко в шоумена": соцсети об освобождении Савченко и Рубана Видео
12:34
Угроза срыва выборов: стало известно о хитрой уловке команды Порошенко перед вторым туром Видео
12:17
В Нафтогазе заявили о невозможности снижения цены на газ для населения
12:16
"Мы не попрощались": Ани Лорак показала эмоциональный клип-исповедь, снятый в Киеве Видео
12:15
"Не останется безнаказанным": Луценко оценил освобождении из-под стражи Савченко и Рубана Видео
11:44
"Надо изменить систему": отец Зеленского откровенно рассказал о решении сына идти в президенты Видео
11:39
"Если вам мало Савченко с Рубаном": киевский суд отменил розыск и заочный арест блогера Шария Видео
11:11
Девушка дня Instagram: горячая красотка из Греции Елена Кампери Фото
11:03
В РФ назвали число украинцев, получивших российское гражданство с начала войны Видео
10:57
За победу Зеленского мы должны благодарить исключительно Петра Порошенко мнение
10:53
"Мерзавец и гон*он": оправдание Березовца за пост про Нотр-Дам и Зеленского не устроило украинцев Видео
10:32
Битва между Порошенко и Зеленским как тревожная мировая тенденция мнение
10:24
Стало известно, когда украинцы смогут менять оператора без смены номера телефона Видео
10:07
В Ровно школьница станцевала на полицейском авто, родителям грозят наказанием Видео
09:44
Сгоревший Нотр-Дам де Пари: что из мировых реликвий удалось спасти. Первые фото после пожара Фото Видео
09:35
От снега и лавин до +16 градусов: синоптики пообещали украинцам погоду на любой вкус Видео
09:10
"Этот регион интересен любым властям": названа область, где экс-власти возьмут реванш в случае победы Зеленского Видео
08:58
В Киеве жестоко "отметелили" наркокурьера, продававшего зелье несовершеннолетним Видео
08:35
Расстрел на Киевщине: неизвестный всадил в депутата семь пуль Фото Видео
08:25
Почему российские артисты так рвутся именно в Украину мнение
08:03
Ученые нашли новые симптомы алкоголизма
07:58
"Должен ответить на вопросы": Порошенко послал Кононенко к следователям Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться