Ходившая голой в храмах модель обрадовалась пожару в соборе Парижской Богоматери

Модель-эксгибиционистка Мариса Папен не стала скрывать своих эмоций.
Бельгийская модель Мариса Папен, известная своими скандальными эротическими фотосессиями по всему миру (чаще всего на фоне памятников религиозной культуры), обрадовалась вчерашнему испепеляющему пожару в соборе Парижской Богоматери.
Соответствующий пост девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.
"Церкви сгорают… Грядет новая эра!" — написала она, а также присовокупила фразу, якобы цитирующую одного из авторов Третьего Завета [сборника теорий различных авторов, которые полагают, что обязаны продолжит библейские тексты из Ветхого и Нового Заветов – Главред].
"Я выражаю сострадание всем, кто стал жертвой церкви. Сексуально, ментально, физически", — подытожила она.
Напомним, что за последние несколько лет Папен успела "отметиться" и устроить скандальные эротические фотосессии сразу в нескольких знаковых для религиозных людей местах - в Ватикане, возле стены Плача в Израиле и возле мечети святой Софии в Турции.