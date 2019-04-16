Ходившая голой в храмах модель обрадовалась пожару в соборе Парижской Богоматери



​​​​​​Мариса Папен в соборе Нотр Дам де Пари / Instagram модели

Бельгийская модель Мариса Папен, известная своими скандальными эротическими фотосессиями по всему миру (чаще всего на фоне памятников религиозной культуры), обрадовалась вчерашнему испепеляющему пожару в соборе Парижской Богоматери.

Соответствующий пост девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Церкви сгорают… Грядет новая эра!" — написала она, а также присовокупила фразу, якобы цитирующую одного из авторов Третьего Завета [сборника теорий различных авторов, которые полагают, что обязаны продолжит библейские тексты из Ветхого и Нового Заветов – Главред].

"Я выражаю сострадание всем, кто стал жертвой церкви. Сексуально, ментально, физически", — подытожила она.

Напомним, что за последние несколько лет Папен успела "отметиться" и устроить скандальные эротические фотосессии сразу в нескольких знаковых для религиозных людей местах - в Ватикане, возле стены Плача в Израиле и возле мечети святой Софии в Турции.