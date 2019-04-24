В Индонезии от переутомления на выборах умерли более 130 человек

24 апреля 2019, 14:19

Эксперты назвали местные выборы "самыми сложными в мире".

Индонезия, выборы
От сильного переутомления из-за подсчета голосов в Индонезии умерли более 100 человек / Reuters

В Индонезии 17 апреля прошли всеобщие выборы, и из-за переутомления во время подсчета голосов, умерли 139 человек.

Кроме того, более 500 членов избиркомов были доставлены в больницу, так как их рабочий день длился больше суток, передает ТАСС.

"На сегодняшний день 139 представителей избирательных комиссий скончались, более 500 госпитализированы. В общей сложности к работе на участках было привлечено более 7 млн человек", - сказал министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности страны Виранто.

На избирательные участки члены комиссии прибыли в 5 утра, спустя 2 часа стартовало голосование, а закончить подсчет голосов смогли только спустя сутки. Несмотря на то, что к выборам привлекли самых устойчивых и опытных членов избиркомов, более сотни умерли от изнеможения и истощения организма.

Выборы 17 апреля в Индонезии стали самыми масштабными за последнее время в мире. Жители страны выбирали в один день не только президента, но и депутатов парламента, и членов законодательных органов провинций и округов. Таким образом, в выборах участвовали почти 240 тысяч кандидатов, которые претендовали на 20 тысяч мест.

Из 266 миллионов жителей страны, имели право голоса 193 миллиона человек – явка достигла почти 80%. По всей стране, а это 17 860 островов, было открыто свыше 813 тысяч избирательных участков.

Окончательные результаты выборов будут обьявлены в мае.

Напомним, по результатам выборов в Украине, Владимир Зеленский с громадным отрывом обошел своего оппонента Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины. Шоумен получил 73,22% голосов (13 541 528 человек), а Порошенко - 24,45% (4 522 320 человек).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
выборы Индонезия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:12
Божественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариновать, чтобы блюдо удалось
14:59
Выстрел в ногу: почему Порошенко зря старается умножить Зеленского на ноль
14:50
"Ждем с конвоем и наручниками": Луценко оценил желание Януковича вернуться в Украину Видео
14:37
У Путина заинтересовались позицией Зеленского по арестованным в Украине россиянам Видео
14:19
В Индонезии от переутомления на выборах умерли более 130 человек Видео
14:11
Нефтяная удавка от РФ: эксперты рассказали, насколько вырастут цены на бензин и газ в Украине Видео
13:51
Парубий рассказал, при каких условиях запустит свою отставку
13:22
"В Кремле будут улыбаться": политолог рассказал, как Путин может заманить Зеленского в ловушку Видео
13:22
Секретность изобретений: Украина вышла из еще одного соглашения с Россией и странами СНГ Видео
13:00
Эксперты объяснили, как и зачем Гройсман "подложит свинью" Порошенко
12:57
Трамп и Пенс "с нетерпением" ждут начала работы с Зеленским Видео
12:23
У Зеленского потребовали от Нафтогаза, Кабмина и МВФ снизить украинцам цены на газ Видео
11:57
Стало известно, когда Зеленский в последний раз предстанет в роли шоумена Видео
11:50
Мог ли Порошенко победить Зеленского? мнение
11:46
"Еврей во главе украинских фашистов": чешские СМИ угодили в скандал из-за статьи о Зеленском Видео
11:26
Глава Одесской полиции решил уйти в отставку Видео
11:14
Динамо - Шахтер: анонс матча, где смотреть, оценки букмекеров
11:10
Сбить еще до взлета: в Раде собрались ограничить полномочия Зеленского, важные нюансы Видео
10:50
Пасха 2019: как приготовить самый вкусный пасхальный кулич Видео
10:48
"Сколько, бл*ть, можно?": Maruv жестко обматерила МАУ за кражу вещей из ее багажа Видео
10:44
Разочарования не будет: три вещи, которые надо сделать Зеленскому мнение
10:31
Майские праздники 2019: как работают Новая Почта, Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк на Пасху Видео
10:27
Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде: опубликованы фото и видео Видео
09:59
"Забыла юбку одеть?": Наташа Королева озадачила сеть экстремально коротким платьем Видео
09:45
Российская оппозиционерка пояснила, почему Зеленский как президент Украины пугает Кремль
09:31
"Страшное восковое чудище без возраста": Анжелика Варум шокирована своим лицом
09:18
В Кремле от Зеленского ждут первого шага мнение
09:13
Российские дипломаты нашли русофобию в британском поздравлении Зеленского с победой
09:10
Международный день секретаря 2019 – открытки и тексты Фото Видео
08:20
Как Минкульт, спасая Нотр-Дам, плюнул на украинскую культуру мнение
08:04
Серьезный бизнес: на OLX начали торговать автографами Зеленского
08:02
Молодой боец: с кем Гройсман собрался идти в Раду и как он спутает карты Порошенко
07:38
Политолог оценил шансы Порошенко стать премьер-министром
07:31
"Неумолимо рвало на Родину": Янукович воспылал желанием вернуться в Украину
07:15
Нефтяной кризис: что будет с ценами на бензин и газ и где Украина может найти альтернативные источники
06:57
В Кремле готовы сделать Зеленскому уступки, чтобы потом выставить длинный счет мнение
06:43
Украшение пасхи: как украсить пасху своими руками Видео
06:37
Великая среда Страстной недели 2019: заговор на любовь и семейное счастье Видео
06:15
Сотрудница Pornhub раскрыла тайны работы самого популярного порносайта в мире
05:45
Доктор Комаровский раскрыл главный признак дефицита кальция у ребенка Видео
05:01
"Противно смотреть": Анна Семенович шокировала сеть располневшим видом
04:30
ФБР выложило в сеть рассекреченные документы о бегстве и последних годах Гитлера
03:21
Ученые рассказали, чем именно опасно воздержание от секса для людей
02:40
Диетолог назвала самую большую проблему при похудении Видео
02:08
Эксперт рассказал, чего ждать от Зеленского и кто его будет "напрягать"
01:11
"Как перестать смотреть?": Тина Кароль покорила сеть "огненным" декольте
00:40
Кардиологи изменили нормы традиционного артериального давления
00:08
Обвиняемый в сепаратизме дуэт Кролики дал концерт в Украине
23 апреля, вторник
23:43
Россия сменила тон по освобождению моряков – Зеркаль Видео
23:18
Нардеп Королевская родила сына
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться