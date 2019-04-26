Раздача паспортов РФ на Донбассе: Украина и Россия поскандалили на Совбезе ООН

Совбез ООН рассмотрел вопрос о раздаче паспортов РФ на Донбассе / Reuters

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко во время заседания Совета безопасности ООН призвал ввести против Российской Федерации новые санкции из-за решения о раздаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

"Разве российское руководство не осознает, что его действия полностью разрушают Минские соглашения? Разве Россия не осознает, какого рода бомбу замедленного действия она запускает? Разве Россия не осознает свою политическую ответственность за подрыв процесса мирного урегулирования на восточной части украинского Донбасса? Я думаю, что Кремль осознает это все очень хорошо, но делает это намеренно - исполнение указанных соглашений никогда не было намерением российской стороны", - заявил Ельченко заявил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

По его словам, выдача российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе делает невозможным проведение законных местных выборов в соответствии с международными стандартами и украинским законодательством.

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"Распространение в массовом порядке российских паспортов в этом регионе может легко быть использовано Кремлем для легитимизации его военного присутствия на украинской территории для защиты так называемых "российских граждан". Решение Кремля четко доказывает, что Москва выбирает тот же сценарий. Это ничто иное как плохо завуалированная попытка оправдать продолжающуюся оккупацию этих территорий", - заявил Ельченко.

По его мнению, выдача российских паспортов на оккупированном Донбассе не является ничем иным как искусственным поводом отправлять российские силы в Украину и поддерживать неприкрытую военную агрессию против Украины.

"Это ничто иное как умышленные и согласованные усилия по подрыву перспектив для мирного урегулирования на основе полного и надлежащего выполнения Минских соглашений", - подчеркнул Ельченко.

"Более того, незаконный указ российского президента полностью подрывает логику Минских соглашений и на самом деле делает их выполнение вряд ли возможным", - добавил посол.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, прокомментировал решение Кремля об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей "ЛДНР".

По его словам указ президента РФ "лишь дает жителям Донбасса возможность наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы". "Киевская власть эти проблемы решать отказывается".

Небензя подчеркнул, что во внутренние дела Россия таким образом "не вмешивается и ползучей аннексией не занимается".

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Вместе с тем Германия и Франция осудили указ Путина о российских паспортах на Донбассе и назвали его противоречащим Минским договоренностям.

Об этом на совместном брифинге по завершению Совбеза ООН относительно Украины заявили представитель Франции Франсуа Делатр и представитель Германии Кристоф Хойзген.

"Германия и Франция осуждают публикацию российского указа, который направлен на то, чтобы гражданам, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, было легче приобретать российское гражданство", - заявил Делатр.

Французский постпред напомнил, что эти районы, как и весь Донбасс, является частью украинской территории, и добавил, что решение России "идет вопреки целям и духу Минских соглашений, вопреки деэскалации, которая ныне является столь необходимым".

При этом заместитель Постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Россия раздувает конфликт и ужесточает агрессию против Украины.

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"Если бы Россия действительно была заинтересована в благосостоянии русскоязычного населения в Украине, она бы использовала этот момент, чтобы начать новый курс в российско-украинских отношениях и искала бы способы сотрудничества с президентом Порошенко и его преемником ради достижения мира. Но Россия только еще больше раздувает конфликт, который уже унес более 13 тысяч жизней", - заявил он.

Коэн подчеркнул, что США осуждают решение России об упрощении процедуры предоставления российского гражданства украинцам, которые живут на контролируемой Россией Донбассе.

"Этим провокационным шагом Россия явно усиливает свое нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины... Донбасс - это Украина. Люди там — украинцы, независимо от языка общения, которому они отдают предпочтение. Массовое предоставление своего гражданства гражданам другой страны подрывает принцип суверенитета", - отметил он.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

В свою очередь Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.