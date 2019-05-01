"Своей вагине не хозяйка": В США надзирательницу посадили в тюрьму за секс с зэком

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В США в одной из тюрем штата Иллинойс надзирательницу Эмили Уотсон осудили по обвинению в совершении неправомерных действий — за то, что она неоднократно занималась сексом с заключенным Джоном Макги в тюремной камере.

Женщине присяжные "выписали" год тюрьмы, сообщает британский таблоид Daily Mail. Адвокаты Уотсон утверждают, что она сожалеет о том, что сделала, и признается в своем неправомерном поведении.

В ходе следствия выяснилось, что Уотсон имела длительные половые связи с Макги (на протяжении трех лет), а также регулярно отправляла ему на телефон свои обнаженные снимки и видеозаписи откровенного характера.

Напомним, ранее в Испании отец насиловал дочь с подругами для "изгнания злых духов". До этого в Великобритании тюремная учительница угодила за решетку после секса с зэком-убийцей.

