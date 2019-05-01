"Момент противостояния приближается": россияне уже не терпят Путина — экс-депутат Госдумы

Граждане России уже не терпят Владимира Путина, сообщил бывший депутат Госдумы / Reuters

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Константин Боровой заявил, что в РФ граждане уже не терпят президента Владимира Путина.

Россияне недовольны лидером государства, рассказал экс-депутат, отвечая на вопросы интернет-пользователей, и опубликовал видео с ответами на своем канале в YouTube.

По словам политика, в России власть не устраивает большую часть граждан, в стране приближается момент противостояния.

"Россияне уже не терпят Путина, уже недовольны им...", — заявил оппозиционер.

Боровой подчеркнул, в РФ "момент противостояния приближается, может быть, не так быстро, как хотелось бы, может быть, не так радикально, как хотелось бы, но приближается".

"Власть уже не устраивает большую часть граждан России, — это очевидно и очевидно уже самой власти. Это, правда, давно началось: они фальсифицировали выборы, потому что… не могли иначе…", — добавил бывший депутат.Читайте также"Преемник Путина Крым вернет": журналист рассказал, чем мешает полуостров Кремлю Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман написал, что выборы президента Украины 2019 показали, каким может быть "могильщик" действующей власти в РФ и других постсоветских республиках. Эксперт полагает, что "могильщиком" нынешней власти России может быть молодой, популярный, состоявшийся в своем деле критик правящей бюрократии от имени простых людей.