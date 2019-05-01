"Момент противостояния приближается": россияне уже не терпят Путина — экс-депутат Госдумы

1 мая 2019, 12:35

Власть РФ понимает, что не устраивает большую часть граждан, сообщил российский оппозиционер.

Бывший депутат Госдумы сообщил, что граждане России уже не терпят Владимира Путина
Граждане России уже не терпят Владимира Путина, сообщил бывший депутат Госдумы / Reuters

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Константин Боровой заявил, что в РФ граждане уже не терпят президента Владимира Путина.

Россияне недовольны лидером государства, рассказал экс-депутат, отвечая на вопросы интернет-пользователей, и опубликовал видео с ответами на своем канале в YouTube.

По словам политика, в России власть не устраивает большую часть граждан, в стране приближается момент противостояния.

"Россияне уже не терпят Путина, уже недовольны им...", — заявил оппозиционер.

Боровой подчеркнул, в РФ "момент противостояния приближается, может быть, не так быстро, как хотелось бы, может быть, не так радикально, как хотелось бы, но приближается". 

"Власть уже не устраивает большую часть граждан России, — это очевидно и очевидно уже самой власти. Это, правда, давно началось: они фальсифицировали выборы, потому что… не могли иначе…", — добавил бывший депутат.Читайте также"Преемник Путина Крым вернет": журналист рассказал, чем мешает полуостров КремлюРанее российский социолог и публицист Игорь Эйдман написал, что выборы президента Украины 2019 показали, каким может быть "могильщик" действующей власти в РФ и других постсоветских республиках. Эксперт полагает, что "могильщиком" нынешней власти России может быть молодой, популярный, состоявшийся в своем деле критик правящей бюрократии от имени простых людей.

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Россия Владимир Путин Константин Боровой
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