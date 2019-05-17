В чем мать родила: Эмили Ратаковски выложила в Сеть свое самое голое фото

Ратаковски / instagram.com/emrata

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в Instagram на обозрение поклонников со всего мира провокационное фото.

Грудь 27-летняя звезда прикрыла правой рукой. Низ живота защищает только розовый цветок.

Таким образом голая Эмили Ратаковски выразила свой протест против запрета на аборты, принятого законодательным собранием штата Алабамы. Теперь местным врачам за прерывание беременности грозит до 10 лет тюремного заключения. Аборт теперь разрешен только в случае серьезной угрозы здоровью матери или еще нерожденного ребенка.

Голая Ратаковски / instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски похвалилась аппетитной попой в откровенном наряде.

Также Ратаковски на Балу Института костюма модель появилась в провокационном наряде от Dundas, демонстрируя оголенный живот, спину и часть груди.