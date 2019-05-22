"Иди в жопу, украинский философ!": с РосТВ со скандалом выгнали украинского эксперта

Сергей Михеев устроил скандал во время эфира и нахамил гостю

Украинского эксперта Андрея Метлёва со скандалом выгнали из студии телеканала Россия 1.

Это произошло во время прямого эфира политического ток-шоу "Кто против?". Соведущий Владимира Соловьева ведущий Сергей Михеев при обсуждении скандала с посольством Украины в США, которое выдало фотографию отправки евреев в лагерь смерти, датированную 1944 годом, за депортацию крымских татар

"Ляп. Ошибка", - заявил украинский эксперт Вячеслав Ковтун.

Другой украинский эксперт, Андрей Метлёв, заметил: "Что, голодомора не было, что ли?". После этого Михеев обрушил на эксперта поток ругани и выгнал его из студии.

"Помолчите, я вас выведу сейчас отсюда. Идите в жопу отсюда, ясно, нет? Свободен, свободен, я тебе говорю! Свободен! Все! Я говорю – свободен. Мне это надоело. Стоит, что-то бубнит-бубнит, украинский философ, нах.. Там вон, в сортире где-нибудь расскажи что-нибудь, в унитаз покричи. Ясно, нет? Всё!", - кричал ведущий.

Когда гость ушел, Михеев поведал аудитории, что поступил правильно.

"Вот я считаю, что так можно, потому что или участвующие уважают хоть немного друг друга, или пусть - если он такой умный – там где-нибудь кому-нибудь читает лекцию. Откроет вот в унитазе бачок и читает туда. Вот это именно и есть украинская философия, научный подход", - резюмировал Михеев.

Ранее Михеев выгнал другого гостя, украинскую журналистку Соколовскую и объяснил свое решение.