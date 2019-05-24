В 2061 году мира не будет: путешественник во времени рассказал об ужасной катастрофе

Джефф Уильямс побывал в 2061 году / planetanovosti.com

Человеческая природа такова, что нам интересно заглянуть в будущее. Правда, попасть в будущее удается только единицам. Так называемые путешественники во времени периодически приносят из будущего новости.

Джефф Уильямс не скрывает свое лицо, и убеждает, что путешествует во времени. Недавно мужчина прибыл из 2061 года.

По информации, Джефф побывал в 2061 году не случайно. Его туда отправили в рамках секретной программы Solarity. Вскоре Джефф вернулся в 2018 год, чтобы проверить стабильной временной шкалы.

Важно отметить, что эксперты проекта следят, чтобы участники не вмешивались в ход истории.

Так вот, по словам путешественника во времени, в 2061 году мира больше не будет: случится глобальная катастрофа, которая уничтожит всё живое.

Якобы разрушит наш мир комета Галлея, она через полвека пролетит мимо Земли. Во время этого произойдет раскол объекта, одна часть упадёт на нашу планету. Удар придется на озеро Эри (одно из пяти Великих озёр).

Мужчина не предоставил никаких доказательств, поэтому пользователи сети скептически отнеслись к его словам.

Отметим, что упомянутая выше комета Галлея действительно пролетает мимо Земли раз в 76 лет, но пока одного намёка на столкновение за всё время существования планеты не было.

Напомним, ранее сообщалось, вокруг земли продолжает носиться комета-убийца TB145, которую астрономы уже успели окрестить пугающим именем "Череп".