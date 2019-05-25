В сибирской деревне нашли "брата" советского пришельца Алёшеньки

25 мая 2019, 03:10

По мнению уфологов, инопланетные карлики начали массово заселять Землю перед исчезновением человечества от столкновения с массивным космическим телом.

Сибирь притягивает пришельцев, словно мощный магнит. НЛО и загадочные сущности там не редкость. Буквально на днях инопланетного гостя обнаружили прямо в деревне.

По информации российских СМИ, местный житель, который не сообщил название населённого пункта, заявил о странной находке в Сети.

По словам мужчины, ему в капкан попал настоящий инопланетный гуманоид. Мелкий пришелец угодил в ловушку. Охотник, как следует, рассмотрел "гостя" и даже снял на видео, но тот оказался на 

Пришельцы прячутся в Сибири / vladtime.ru

редкость проворным — вырвался из капкана и смог скрыться.

Мужчина признался, что был в шоке, и никак не может понять, почему капкан не покалечил пришельца, но видел своими глазами, как тот спрыгнул в кусты и прыгнул за забор. Скорее всего, сбежал через поле к сородичам, считает очевидец.

Слова мужчины оценили эксперты. Многие сошлись во мнении, что в сибирской деревне нашли брата советского пришельца Алёшеньки, якобы найденного на Урале.

Кроме роста и худобы, пришельцев объединяет размер головы, разрез глаз и цвет кожи.

Правда, последний был скользким, но, возможно, это защита, которая помогла ему выскользнуть из капкана.

По мнению уфологов, инопланетные карлики (собратья Алёшеньки) начали массово заселять Землю перед исчезновением человечества от столкновения с массивным космическим телом.

Отметим, что месяц назад в NASA признали, что прозевали "неопасный" астероид 2007 FT3, который гарантировано столкнется с Землей 3 октября 2019 года. Примерно такое же тело и "убило" динозавров.

Последствия для людей представить нетрудно. Куда б он не рухнул, он "взорвет" полпланеты. Крупные существа выжить не смогут, а вот малыши-пришельцы — вполне. Именно из-за своих размеров пришельцы якобы и выбрали Землю для заселения, тем более в преддверии столкновения с астероидом, пишет vladtime.

Космическое тело может освободить планету от людей естественным путём. Карликовые гуманоиды смогут с лёгкостью пережить конец света в земных недрах. Их убежища в пещерах уфологи уже активно находят по всей Сибири. Лучшего места, чтобы переждать Апокалипсис и захватить планету, не найти.

Ресурсы все есть: руда, вода, минералы. Горы же защитят от радиации. Как бы то ни было, однако официальная наука всё же отрицает существование пришельцев, ровно, как и вымирание человечества. 

Напомним, ранее в Сети показали смертоносный хвост Нибиру.

Также ученые раскрыли зловещую тайну Нибиру.

Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

А в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото. 

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Сибирь НЛО пришельцы астероид Апокалипсис новости России
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