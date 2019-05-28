Кусок планеты Нибиру упал в Австралии

В Автралии упал кусок планеты Нибиру / vladtime.ru

Гигантский гиперзвуковой метеорит влетел в ночное небо над Австралией 20 мая. Его скорость составила 11,5 километров в секунду, по версии NASA.

Метеорит вошел в атмосферу и частично разрушился еще до столкновения с землей, сообщили в центре исследования околоземных объектов.

Тем не менее, уфологи убеждены, что подобное явление напрямую связано с надвигающейся планетой Нибиру. Масла в огонь подлило то, что подобный случай – не редкость.

"Несомненно, планета Х постепенно разрушается, а ее осколки хаотично падают в различных направлениях", - заявляют уфологи.

Но есть и иная версия.

Говорят, что на самом деле в Австралии высадились специализированные инопланетные диверсанты. Под видом метеорита, на Землю спускается капсула с инопланетными захватчиками.

Эта версия стала реалистичной после того, как в 2013 году упал Челябинский метеорит. На кадрах падения тогда можно было зафиксировать, как от него отделяется некий объект, который позже переходит в самостоятельный полет.

Инопланетные диверсанты приземлились в Австралии / vladtime.ru

Правда, эксперты в недоумении, ведь специалисты NASA никак не предупредили о надвигающемся объекте, хотя это одна из их основных функций – отслеживать метеориты и астеройды.

Уфологи заявили, что метеорит мог застать врасплох ученых именно из-за того, что его появление не вызвано какими-либо естественными космическими процессами.

Отметим, ранее падение гигантского метеорита было зафиксировано на территории России: ученые сделали важное заявление.

Вообще, Нибиру - одна из гипотез сторонников теорий заговора конца света. Они утверждают, что Нибиру якобы описана в шумерских текстах и это недостающая планета в нашей Солнечной системе. Астрофизики опровергают возможность существования планеты с такой массой и орбитой. Несколько раз в год не сбываются пророчества конспирологов о конце света.

Напомним, ранее астролог рассказал, чего ждать в "день конца света", который наступит из-за Нибиру.

Также в небе над США заметили необычное атмосферное явление, которое, как предположили авторы фотографии, может свидетельствовать о том, что планета смерти Нибиру приближается.