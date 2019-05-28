Лето не наступит: пришельцы нападут на Землю и уничтожат все живое

Пришельцы начали вторжение на Землю / vladtime.ru

Уфологи настаивают, что лето в 2019 году не наступит, ибо 1 июня инопланетяне нападут на Землю и уничтожат её.

Популярный уфолог Скотт Уоринг разместил на своем сайте пугающее видео, которое он взял на официальном сайте NASA. Там отчетливо видно, как лунный модуль взлетает с поверхности Луны.

На видео также фигурируют пять пролетающих НЛО. Немного замедлив съёмку, Скотт разглядел в ролике необычные летательные объекты.

Уфолог убежден, что это ни что иное, как беспилотники инопланетян.

Беспилотники инопланетян выглядят как металлическая конструкция и имеют необычные белые области, которые являются сканерами.

Зачем они появились возле Луны, почему их так много и что они сканируют Скотт не объяснил.

Ученые заметили пять НЛО / vladtime.ru

Прояснить ситуацию смогли конспирологи. Они заверили, что NASA, ничего не подозревая, зафиксировало начало вторжения на Землю.

Многие сторонники теории заговора прогнозировали вторжение инопланетян к 1 июня. Похоже, их предположения оказались правдой. Пришельцы нападут на Землю и не оставят на ней живого места. По крайней мере, так говорят уфологи и конспирологи, а вот официальная наука против. Ей необходимы более серьёзные доказательства предстоящей катастрофы.

Напомним, ранее в сибирской деревне нашли "брата" советского пришельца Алёшеньки.

Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

А в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото.

Также ранее Папа Римский предупредил о приближающемся судном дне из-за Нибиру.