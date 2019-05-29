Илон Маск в "поезде" из 60 спутников перевозил пришельцев - уфологи

Илон Маск перевозит пришельцев / Instagram

В ночь на 25 мая жители страны тюльпанов засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

По информации, спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

После этого Илона Маска заподозрили в пособничестве пришельцам.

Дело в том, что странную активность в небе обнаружили в голландском агентстве по наблюдению за инопланетной деятельностью. Они сообщают, что в ночь, когда были запущенны спутники Starlink Илона Маска, в небе также были зафиксированы замаскированные под спутники объекты.

И хотя официальные источники настаивают, что "флотилия" все же состояла из спутников американского бизнесмена Илона Маска, тем не менее, специалисты из нидерландского издания UFO Meldpunt Nederland заявляют о странных сообщениях, которые приходили к ним на сайт в тот период.

"Поезд" спутников перевозил пришельцев / скриншот vladtime.ru

"Мы получили более 150 сообщений от случайных наблюдателей, которые стали свидетелем данного события. В большинстве из таких писем содержалась информация о последовательном перемещении большого числа светящихся объектов. Мы тоже зафиксировали это перемещение. Но любопытными являются те сообщения, в которых указывается на факт резкого отклонения от общего маршрута отдельных единичных объектов. Такое поведение спутников кажется нам неестественным", - сообщил представитель агентства.

Узнав об этом, уфологии пришли к выводу, что в "поезд" из спутников Илона Макса внедрились некие летательные средства, которые позже, резко изменяя направление, исчезали в небе.

Таким образом, уфологи высказали теорию о том, что НЛО могли сопровождать спутники, собирая о них информацию.

А еще одна группа специалистов вообще предположила, что Илон Маск – настоящий инопланетный агент, который тайно осуществляет перемещение космических кораблей пришельцев в звездном небе.

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