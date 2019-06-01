Главные новости 1 июня: кровавая бойня в США и дата возобновления переговоров по Донбассу

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 1 июня.
В субботу, 1 июня, стало известно, что в США произошла кровавая бойня — в городе Вирджиния-Бич погибли 12 человек.
Также была названа дата возобновления переговоров по Донбассу.
Кроме того, появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Париж.
Есть и позитивные новости не из сферы политики — 1 июня отмечается День защиты детей.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 1 июня.
Кровавая бойня в США
Днем 31 мая в Вирджинии-Бич коммунальщик без разбора стрелял в людей в муниципальном здании, по данным правоохранителей, погибли 12 человек, а четыре — пострадали и были отправлены на операции.
СМИ писали, что в здании устроил стрельбу недовольный сотрудник и назвали имя подозреваемого в совершении преступления.
Дата возобновления переговоров по Донбассу
Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в столице Беларуси Минске 5 июня возобновятся переговоры Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по Донбассу.
По его словам, на следующей неделе (3-9 июня) Зеленский должен представить состав новой команды переговорщиков от нашей страны.
Приглашение от Эммануэля Макрона Владимиру Зеленскому
В пятницу в Киеве Зеленский встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. После мероприятия стало известно, что президент принял приглашение от Макрона в ближайшее время посетить Париж.