Главные новости 1 июня: кровавая бойня в США и дата возобновления переговоров по Донбассу

В США произошла кровавая бойня / Reuters

В субботу, 1 июня, стало известно, что в США произошла кровавая бойня — в городе Вирджиния-Бич погибли 12 человек.

Также была названа дата возобновления переговоров по Донбассу.

Кроме того, появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Париж.

Есть и позитивные новости не из сферы политики — 1 июня отмечается День защиты детей.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 1 июня.

Кровавая бойня в США

Днем 31 мая в Вирджинии-Бич коммунальщик без разбора стрелял в людей в муниципальном здании, по данным правоохранителей, погибли 12 человек, а четыре — пострадали и были отправлены на операции.

СМИ писали, что в здании устроил стрельбу недовольный сотрудник и назвали имя подозреваемого в совершении преступления.

Дата возобновления переговоров по Донбассу

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в столице Беларуси Минске 5 июня возобновятся переговоры Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по Донбассу.

По его словам, на следующей неделе (3-9 июня) Зеленский должен представить состав новой команды переговорщиков от нашей страны.

Приглашение от Эммануэля Макрона Владимиру Зеленскому

В пятницу в Киеве Зеленский встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. После мероприятия стало известно, что президент принял приглашение от Макрона в ближайшее время посетить Париж.