В России произошел мощный взрыв в институте, который создает взрывчатку: СМИ узнали причину

В Дзержинске произошел мощный взрыв / @Stredda1

В российском городе Дзержинск Нижегородской области произошел взрыв в государственном научно-исследовательском институте, который занимается созданием взрывчатых веществ.

Взрыв прогремел в цехе по производству тротила, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в службах технического надзора.

По данным собеседника, взрыв в НИИ Кристалл произошел в результате нарушения технологического процесса.

В Twitter появилась информация, что взрывная волна в Дзержинске повредила машины, помещения, а также пострадали люди.

"Что-то взорвалось... было очень больно, т.к. "-уши". Разбило окна и стекла машин, а чем ближе к взрыву, тем больше пострадавших. Что это было, блин?...", — спросил Haru Sokuzo.

В Дзержинске произошел мощный взрыв

Также появились фотографии и видео, на которых в Дзержинске запечатлен огромный черный столб дыма.

В Дзержинске произошел мощный взрыв / @NizhObla

В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@NemcofAleksei) June 1, 2019

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.

Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был терактом. В январе 2019 года появилась информация, что в Магнитогорске взрыв в жилом доме и в маршрутке устроили боевики террористической организации "Исламское государство".