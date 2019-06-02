Девушка из Instagram обвинила Неймара в изнасиловании: футболист в тот день активничал в Сети

2 июня 2019, 12:18

Неймар да Силва, отец зведного форварда ПСЖ Неймара, опроверг обвинение в том, что его сын совершил изнасилование.

Неймара обвинили в изнасиловании / instagram.com/neymarjr

Нападающий сборной Бразилии и французского футбольного клуба ПСЖ, известный эпатажными прическами и откровенными симуляциями на поле, Неймар оказался в центре громкого секс-скандала. Сегодня мир огорошила новость – самого дорогого футболиста мира обвинили в изнасиловании.

Отметим, что это для него уже второй удар за неделю из родной Бразилии - на днях его лишили повязки капитана сборной страны.

По информации, к правоохранителям в бразильском городе Санту-Амару обратилась некая молодая особа, которая утверждает, что 15 мая в Париже ее изнасиловал Неймар. Они познакомились в Instagram, и Неймар пригласил ее во Францию, сообщает издание UOL.

17 мая девушка вернулась в Бразилию, только спустя время решила написать заявление в полицию.

В свою очередь, Неймар да Силва, отец зведного форварда ПСЖ Неймара, опроверг обвинение в том, что его сын совершил изнасилование.

"Тяжелая ситуация. Если не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать как снежный ком. Если нужно будет показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем", – сказал Неймар-старший.

Отец Неймара подчеркнул, что секс был по обоюдному согласию. Кроме того, у него есть доказательства (фотографии и показания свидетелей), что сын подвергся шантажу со стороны юриста женщины.

А 6 часов назад Неймар-младший разместил ан своей страничке в Instagram видео, в котором обратился к своим подписчикам. Он подписал видео словами: "Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать свою жизнь и семью".

Отметим, что 15 мая, в день, когда якобы Неймар изнасиловал девушку из Бразилии, он на своей странице в Instagram разместил два фото – на одном он загадочно позирует, назвал себя Брэдли Купером, и написал цитату из нашумевшей песни Shallow в дуэте Купера с Леди  Гагой.

В тот же день Неймар разместил фотографию своего сына.

Сын Неймара
Сын Неймара / instagram.com/neymarjr

Напомним, ранее жительница Америки обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании.

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футболист ПСЖ изнасилование Неймар сборная Бразилии
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