Неймар показал на видео, как его соблазнила на секс девушка из Instagram

Неймар рассказал, как его соблазняла девушка / instagram.com/neymarjr

Форвард сборной Бразилии и французского футбольного клуба ПСЖ, который славится эпатажными прическами и умением изображать страдания на поле, Неймар признался, что у него действительно был секс с девушкой из Instagram.

В то же время, самый дорогой футболист планеты выставил на всеобщее обозрение доказательства, что он не изнасиловал девушку, а секс был по обоюдному согласию.

Так, Неймар записал видео, в котором продемонстрировал переписку с девушкой, с которой он переспал. Кроме переписки, он показал голые фото девушки, которыми она его соблазняла в личной переписке.

Отметим, что видео на момент публикации этого материала посмотрели свыше 11 миллионов человек.

Отметим, что отец Неймара перед этим подчеркнул, что секс у его сына с девушкой из Бразилии, которая приехала к нему в Париж, был по обоюдному согласию. Кроме того, он добавил, что у него есть доказательства (фотографии и показания свидетелей), что сын подвергся шантажу со стороны юриста женщины.

Напомним, ранее сообщалось, девушка из Instagram обвинила Неймара в изнасиловании. Красотка из Бразилии приехала в Париж по приглашению Неймара 15 мая. Спустя две недели она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании звездным футболистом.