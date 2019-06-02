"Ждем приказа, наш командир": Чичерина поспела убитого лидера боевиков Захарченко

Юлия Чичерина споет в фильме, посвященном Захарченко / mvdlnr.ru

Одиозная российская певица Юлия Чичерина презентовала свою новую пеню под названием Его оплот, которую посвятила памяти убитого лидера боевиков ДНР Александра Захарченко.

В клипе, опубликованном в YouTube, исполнительница показала кадры, которые были сняты еще при жизни ее кумира.

"Мы плоть от плоти его оплота. Мы ждем приказа, наш командир. И пусть идет охота на тех, кто бьется за русский мир. На зло проклатьям мы встанем, братья! И ты увидишь победу, батя! И эта песня ее оплот", - поет Чичерина в припеве.

В тексте к ролику сообщается, что сингл станет саундтреком к одноименному документальному фильму о главаре самопровозглашенной республики. Ожидается, что картина увидит свет к концу лета текущего года, то есть к годовщине гибели Захарченко.

Напомним, Чичерина заявила, что Донбасс непременно войдет в состав России, как и остальные территории Украины.