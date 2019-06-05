Над Черным морем засекли дисковидный НЛО

Над Черным морем заметили НЛО / vladtime.ru

2 июня в небе над Чёрным морем очевидцы заметили и сняли на видео низко пролетающий дисковидный НЛО.

Если быть точнее то, они заметили его в небе над Ереваном, но направлялось оно в сторону черноморского побережья.

Скорость полёта была сравнительно не быстрой.

Видео попало в сеть и привлекло внимание известного уфолога Скотта Уоринга, который выложил его на своей официальной странице.

Скотт засомневался в происхождении объекта и предположил, что это может быть не корабль пришельцев, а их совместная разработка с США, созданная по инопланетной технологии.

Ведь конспирологи не раз доказывали, что вблизи военной американской базы Зона 51, происходят встречи землян и пришельцев. Там американцы перенимают опыт инопланетян в использовании технологий, а те в свою очередь разрешают им приземляться на базе, пишет vladtime.ru.

Но в этот раз уфологи со всего мира не согласны с авторитетным мнением Скотта.

Внимательно посмотрев видео и увеличив его в несколько раз, они определили, где находится подводный флот пришельцев. Сомнений по этому поводу у коллеги Уоринга нет, потому что ранее в Чёрном море они часто замечали НЛО.

Напомним, ранее культовый певец признался, что встречался с НЛО. Робби Уильямс рассказал, как однажды видел НЛО своими глазами.

Также ранее МКС засняла на камеры белые НЛО. Официальные специалисты запись не прокомментировали.

Кроме того, ранее норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.