Эксперт рассказал, где "возгорится пламя" войны между Россией и США

Иллюстративное фото / Аргументы недели

Американские и российские вооруженные силы, по всей вероятности, столкнутся не в Сирии, а в Украине.

Такого мнения придерживается почетный профессор Колумбийского университета и эксперт Роберт Легвольд, сообщает "РИА Новости".

По мнению профессора, старт вооруженной агрессии Кремля на востоке Украины весной 2014-го стал отправной точкой эпохи новейшей холодной войны.

Легвольд отметил, что новый конфликт заметно отличается от предыдущего варианта, поскольку обе стороны используют экономические рычаги давления.

Кроме того, профессор предполагает допустил, что эскалация военного конфликта может произойти на границе России с Украиной либо же в одном из других регионов между РФ и НАТО.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе хор спел о ядерной войне России с США. До этого политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил спрогнозировал вероятность ядерной войны между США и Россией.