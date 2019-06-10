Оставлять Луну на орбите нельзя: Нибиру станет новым спутником Земли - ученые

10 июня 2019, 05:53

Чтобы избежать апокалипсиса, США готовятся уничтожить пятый по величине спутник планет Солнечной системы.

Луну заменит планета X
Луну заменит планета X / vladtime.ru

Эксперты из Университета Колорадо пришли к выводу, что Луна разрушительно влияет на Землю, замедляя её вращение. И если единственный естественный спутник не остановить, то он уничтожит все живое на планете, проще говоря, все человечество вымрет.

По информации ученых, власти США давно знали об опасности второго по яркости объекта на земном небосводе после Солнца, но филигранно скрывали этот факт.

Теперь стало известно, что ученые ломают голову над планом уничтожения Луны.

Говорят, что космическое тело хотят взорвать ядерными ракетами, из-за чего нарушится сила притяжения к планете и его "затянет" к себе гравитация Марса. Не зря на днях Дональд Трамп в своем Twitter оговорился, что Луна — часть Марса.

Дословно Трамп сказал следующее: "NASA... нужно сфокусироваться на более крупных вещах, например, на Марсе (частью которого Луна является)".

Вполне вероятно, что в ближайшее время власти США полностью рассекретят свои планы в отношении Луны.

В свою очередь, уфологи настаивают, что загадочная планета Нибиру "вынуждает" Луну нарушать баланс Земли.

Эксперты утверждают, что черная Х-планета давно засасывает спутник Земли.

В конечном итоге, многие ученые сошлись во мнении, что планета Нибиру займёт место Луны и станет новым космическим телом на земной орбите, передает vladtime.ru.

Кроме того, учёные громогласно объявили, что Луна уже повысила количество землетрясений выше 7 баллов на планете.  Поэтому последующие действия спутника вполне могут спровоцировать другие природные аномалии.

Таким образом, ученые убеждены, что оставлять Луну на орбите нельзя, а уфологи отмечают, что власти США уже начали подготовку по уничтожению спутника.

Читайте такжеНибиру уже не прячется: на марсоход Curiosity напали дроныНапомним, ранее сообщалось, что планета Нибиру расколет Луну. Последние кадры NASA, на которых изображен спутник Земли, свидетельствуют о том, что на Луне происходят толчки и она сжимается "как изюм". Как утверждают уфологи, такая метаморфоза происходит из-за таинственной планеты Нибиру.

Также ранее сообщалось, Нибиру уничтожит население Земли за час. Загадочная планета Нибиру, также известная как Планета Х и Планета 9, принесет на Землю апокалиптические штормы и землетрясения перед концом света.

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Луна спутник NASA Марс Дональд Трамп солнечная система Апокалипсис Нибиру
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