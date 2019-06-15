Пришельцы распыляют "спермоубивающую" сыворотку над Москвой

15 июня 2019, 03:29

Женщины-инопланетянки видят мощный для себя потенциал в России.

Мужчин Москвы начали истреблять женщины-инопланетянки
Мужчин Москвы начали истреблять женщины-инопланетянки / vladtime.ru

Женщины-инопланетянки видят мощный для себя потенциал в России.

Отметим, что по мнению уфологов, пришельцы в космосе имеют несколько разновидностей, которые сформировались исторически.

Однако, внезапная активность расы плеядеанцев, базой которой принято называть звездное скопление в созвездии Тельца, может спровоцировать настоящую войну с людьми уже в ближайшие сутки.

Уфологи настаивают, что эта раса включает только "женщин", то есть мужчин там вообще ни сном, ни духом.

Таким образом, уфологи пришли к выводу, что плеядеанки очень негативно настроены против мужчин с Земли. Множество видео убедили уфологов в том, что цель инопланетных НЛО с Плеяды – уничтожить мужчин, в первую очередь, русских, ведь русские мужчины прославились на весь мир, пишет vladtime.ru.

Читайте такжеУфологи назвали точную дату атаки пришельцев на ЗемлюБолее того, пришельцы с Плеяды - одного из наиболее заметных для невооружённого глаза звёздных скоплений, - планируют настоящую биовойну против столицы России. К такому выводу пришли известные уфологи.

Стало известно, что плеядеанцы захватили Юпитер и устроили на его поверхности несколько больших полигонов.

Подтверждает это и видео, снятое "аномальщиками", которые боятся за судьбу России. Ведь если взять ко вниманию количество построек на Юпитере, не исключено, что биовойна против мужчин Москвы начнётся уже в ближайшие сутки.

Но некоторые эксперты еще более категоричны, и прогнозируют старт столкновения с пришельцами.

Судите сами. Детишек в мире рождается все меньше, а объяснение простое - "плохая экология и наследственность". Но уфологи увидели прямую связь между низкой потенцией мужчин и пришельцами, которые могут распылять над Землёй и "противозачаточный" газ и "спермоубивающую" сыворотку.

Уфологи считают, что победитель этой войны получит возможность продолжить род.

Напомним, ранее сообщалось, пришельцы нападут на Землю и уничтожат все живое.

Напомним, ранее в сибирской деревне нашли "брата" советского пришельца Алёшеньки.

Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

А в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото. 

Также ранее Папа Римский предупредил о приближающемся судном дне из-за Нибиру.

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