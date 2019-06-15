К Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру

15 июня 2019, 04:26

Из различных космических тел "кто-то" соорудил настоящую самонаводящуюся ракету, которая держит прямой курс на Землю, а именно, на Россию.

К Земле мчится боеголовка Нибиру / vladtime.ru

Уфологи внезапно выявили, что к Земле приближается некая самонаводящаяся ракета пришельцев.

И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России. А в результате падения образуется второй Чернобыль, только размеры его будут намного больше.

Отметим, в области космонавтики давно скрывают все, что на самом деле происходит в космосе, а также об отношениях, которые в результате завязываются между землянами и инопланетянами.

Благо, есть свободные уфологи, которые совершают свои открытия, не беря за основу официальную информацию.

Так удалось узнать, что несколько дней назад в галактике пролетала гигантская комета, но она совершенно не похожа на ранее известные науке экспонаты.  

По некоторым данным, эта неизвестная науке комета имеет собирательный образ в прямом смысле слова.

Из различных космических тел "кто-то" соорудил настоящую самонаводящуюся ракету, которая держит прямой курс на Землю, а именно, на Россию.

И вот этот огромный искусственный астероид летит с бешеной скоростью, оставляя за собой пылающий огненный хвост, сообщает vladtime.ru.

Боеголовка Нибиру / vladtime.ru

Но дальше – больше. Как оказалось, координаты запуска этого то ли астероида, то ли кометы, странным образом совпали с приблизительным местонахождением Нибиру -Планеты Х, которую давно уличили в желании захватить и уничтожить Землю.

В итоге, сопоставив все факты, эксперты в области космоса решили, что летит к земле не то иное, как настоящая боеголовка Нибиру.

И тут возник другой вопрос: почему именно Россия?

Читайте такжеОгненный след: в Сети показали смертоносный хвост НибируОтвет у уфологов тоже нашелся. Эксперты в области космоса убеждены, что после сканирования планеты Земля, жители планеты Нибиру захотели уничтожить государство с огромной территорией, и выбор пал на Россию.

Наверное, когда боеголовка уничтожит все живое на территории РФ, территорию страны займут жители Нибиру.

Но эксперты также говорят, что следует опасаться состава боеголовки, ибо судя по всему - он радиоактивен, так как пришельцы смогли выяснить, что наверняка способно уничтожить местность и надолго оставить ее незаселенной. К слову, удар может прийтись уже в ближайшее время.

Напомним, ранее ученые заявили, что Нибиру станет новым спутником Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что планета Нибиру расколет Луну. Последние кадры NASA, на которых изображен спутник Земли, свидетельствуют о том, что на Луне происходят толчки и она сжимается "как изюм". Как утверждают уфологи, такая метаморфоза происходит из-за таинственной планеты Нибиру.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
нападение Земля инопланетяне НЛО боеголовка Нибиру
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:26
К Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру
04:17
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Украины
03:51
Усик получил российскую премию
03:48
Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа
03:29
Пришельцы распыляют "спермоубивающую" сыворотку над Москвой
02:57
Синоптик спрогнозировала, где в Украине на выходных будет рай Видео
02:37
"Приказы Зеленского и Путина": журналист назвал условие прекращения огня на Донбассе
02:20
В нижнем белье: Тина Кароль показала сексуальное фото в постели
01:45
В партии Зеленского назвали способ борьбы с нардепами-"станочниками"
01:37
Покупка Медведчуком ZIKa: нардеп и журналист обвинили Порошенко в причастности
01:27
"Украина под защитой": маг сказал, где можно спастись в случае катастрофы
00:59
Вперед в РФ за вожделенным паспортом: первые 30 жителей Донбасса уехали в Ростовскую область
00:29
"Вот это сисяо": Анна Семенович взбудоражила сеть громадным бюстом
00:09
Коли оголосять усі результати ЗНО 2019 та все, що слід знати про цьогорічну вступну кампанію Видео
00:04
Епифаний пояснил причину разногласий с Филаретом Видео
14 июня, пятница
23:43
В Администрацию президента можно будет прийти в шортах
23:16
В Италии намерены отсудить у Украины миллионы евро за гибель репортера на Донбассе
22:50
Порошенко не надо было начинать войну со мной в 2014 году – Яценюк Видео
22:31
Чичерина спустилась в шахту на Донбассе для клипа о Захарченко Видео
22:08
Троица: что нельзя святить в храме и украшать этим дом
21:49
Топ-менеджеры и журналисты увольняются с купленного Медведчуком ZIKа
21:43
Супрун ошарашила заявлением, что тополиный пух аллергию не вызывает
21:28
Ко Дню медика Зеленский передал больницам 200 скорых от меценатов Фото
21:16
Зеленский рассказал, когда освободят пленных украинских моряков
20:52
Яценюк заявил о связи поездок Медведчука и Бойко в Москву и аннексии Крыма Видео
20:41
В Москве в школе кунг-фу отыскали кота Алибасова
20:14
В Париже с инсультом госпитализирован Ален Делон
19:48
В СБУ рассказали, как вывели из Крыма и арестовали экс-чиновника "ДНР" Лягина
18:59
В Германии пообещали Зеленскому встречу с воинскими почестями
18:48
"Судороги, а не танцы": полуголую Ольгу Бузову разнесли за странные видео Видео
18:13
Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK – СМИ
18:10
Украина улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
17:41
Укртрансгаз предупредил о чрезвычайной ситуации: работа ГТС может прекратиться с 24 июня
17:27
Зеленский назначил командующего Нацгвардией и главу Госпогранслужбы
16:32
Торонто стал чемпионом НБА Видео
16:25
Секс-игрушка, стриптизер и пиньята в виде члена: Настя Каменских показала, как прошел ее девичник Видео
16:00
Главные новости 14 июня: превышение полномочий Порошенко и имена россиян-уничтожителей украинского Ил-76
15:56
Филарет созвал Собор: у Епифания начали бодаться
15:38
Как подготовиться к Троице: зачем украшать дом ветками и когда можно купаться
15:12
Порошенко переборщил: Конституционный суд признал незаконным появление НКРЭКУ
15:08
Зеленский озвучил главную цель по Донбассу Видео
14:37
Больше не опасен: звезду "Сватов" исключили из "черного списка" Минкульта
14:00
Верховный суд вынес вердикт: ПриватБанк обязан выплатить Коломойскому 25 миллионов гривен
13:59
"Иди на х*й, ты кто такая?": скандальная чиновница из списка Порошенко обложила матом полицейскую Видео
13:39
"Ветер перемен": Луценко громогласно отчитался о поимке бывшего патрона ЦИК "ДНР"
13:27
Стали известны результаты ЗНО 2019 по трем предметам
13:10
Орнелла Мути может попасть в тюрьму на полгода из-за ужина с Путиным
13:06
Бойко и Медчедчук смотались в Москву: эксперт пояснил, как администрация Зеленского им подыгрывает
12:58
Кабачковый торт с фаршем, с крабовыми палочками и с плавленым сыром: обалденные рецепты Видео
12:25
Свежий рейтинг партий: поддержка Слуги народа перешагнула за 50%
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять