К Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру

К Земле мчится боеголовка Нибиру / vladtime.ru

Уфологи внезапно выявили, что к Земле приближается некая самонаводящаяся ракета пришельцев.

И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России. А в результате падения образуется второй Чернобыль, только размеры его будут намного больше.

Отметим, в области космонавтики давно скрывают все, что на самом деле происходит в космосе, а также об отношениях, которые в результате завязываются между землянами и инопланетянами.

Благо, есть свободные уфологи, которые совершают свои открытия, не беря за основу официальную информацию.

Так удалось узнать, что несколько дней назад в галактике пролетала гигантская комета, но она совершенно не похожа на ранее известные науке экспонаты.

По некоторым данным, эта неизвестная науке комета имеет собирательный образ в прямом смысле слова.

Из различных космических тел "кто-то" соорудил настоящую самонаводящуюся ракету, которая держит прямой курс на Землю, а именно, на Россию.

И вот этот огромный искусственный астероид летит с бешеной скоростью, оставляя за собой пылающий огненный хвост, сообщает vladtime.ru.

Боеголовка Нибиру / vladtime.ru

Но дальше – больше. Как оказалось, координаты запуска этого то ли астероида, то ли кометы, странным образом совпали с приблизительным местонахождением Нибиру -Планеты Х, которую давно уличили в желании захватить и уничтожить Землю.

В итоге, сопоставив все факты, эксперты в области космоса решили, что летит к земле не то иное, как настоящая боеголовка Нибиру.

И тут возник другой вопрос: почему именно Россия?

Читайте такжеОгненный след: в Сети показали смертоносный хвост НибируОтвет у уфологов тоже нашелся. Эксперты в области космоса убеждены, что после сканирования планеты Земля, жители планеты Нибиру захотели уничтожить государство с огромной территорией, и выбор пал на Россию.

Наверное, когда боеголовка уничтожит все живое на территории РФ, территорию страны займут жители Нибиру.

Но эксперты также говорят, что следует опасаться состава боеголовки, ибо судя по всему - он радиоактивен, так как пришельцы смогли выяснить, что наверняка способно уничтожить местность и надолго оставить ее незаселенной. К слову, удар может прийтись уже в ближайшее время.

Напомним, ранее ученые заявили, что Нибиру станет новым спутником Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что планета Нибиру расколет Луну. Последние кадры NASA, на которых изображен спутник Земли, свидетельствуют о том, что на Луне происходят толчки и она сжимается "как изюм". Как утверждают уфологи, такая метаморфоза происходит из-за таинственной планеты Нибиру.