Колонисты с Нибиру пустили в ход климатическое оружие

16 июня 2019, 02:52

Стартовало давно обещанное вторжение пришельцев — и именно климатический арсенал Нибиру вызвал снег в Якутии в начале лета.

Пришельцы с Нибиру начали нападение на Землю
Пришельцы с Нибиру начали нападение на Землю / vladtime.ru

15 июня по прогнозу синоптиков в Якутии ожидалась погода до +15, но утром местные жители проснулись в другом сезоне — в Тазовском районе выпал снег, сопровождавшийся порывами ветра до 25 м\с. Отметим, что стрелка на градуснике термометра опустилась отметки +1.

Метеорологи не смогли дать внятное объяснение подобному катаклизму.

А вот независимые ученые утверждают, что этот июньский снег — не что иное, как проделки колонистов.

К слову, днем раньше над территорией Австралии ученые заметили небывалый метеорит. Астрономов поразила синяя расцветка небесного тела, более того — его размеры достигали 50 сантиметров.

Тут следует уточнить, что, как правило, "нормальные, рядовые" метеориты сгорают в атмосфере, а до Земли долетают лишь крупиночки. Это может объяснять лишь то, что очевидцы заметили не метеорит, а инопланетное тело.

Читайте такжеНибиру уже не прячется: на марсоход Curiosity напали дроныКроме того, известный в своих кругах уфолог Скотт Уоринг отмечал, что развитые жители других планет могут атаковать землян с целью полного истребления "климатическими бомбами".

По словам Скотта Уоринга, уничтожение всего живого на Земле позволит пришельцам сохранить необходимые ресурсы.

И, кажись, словам уфолога стоит поверить, и стартовало давно обещанное вторжение пришельцев — и именно климатический арсенал Нибиру вызвал снег в Якутии в начале лета.

Вполне вероятно, что серебристые облака, которые вчера заметили некоторые жители России, образовались из-за приближения гигантского космического тела, преломившего солнечные лучи.

Это планета Х, загадочная Нибиру напоминает о себе, а ее агрессивные жители таким образом управляют климатическим оружием, пишет vladtime.ru.

Напомним, ранее сообщалось, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру. И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России. А в результате падения образуется второй Чернобыль, только размеры его будут намного больше.

Также ранее ученые заявили, что Нибиру станет новым спутником Земли.

Кроме того, сообщалось, что планета Нибиру расколет Луну. Последние кадры NASA, на которых изображен спутник Земли, свидетельствуют о том, что на Луне происходят толчки и она сжимается "как изюм". Как утверждают уфологи, такая метаморфоза происходит из-за таинственной планеты Нибиру.

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