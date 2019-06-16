Нибиру "родила" две новых планеты и мертвящая троица летит к Земле

Уфологи заметили еще две планеты возле Нибиру / vladtime.ru

Независимые ученые узрели нечто необычное в небе - внезапно загадочная планета Нибиру "родила" еще две планеты, и теперь эта всесокрушающая тройка летит к Земле. Цель, согласно расчетам, будет достигнута ими в праздник Великой Троицы.

Отметим, что вначале уфологи подумал, что два инородных космических тела вблизи планеты Нибиру – это ее спутники. Но спустя несколько часов они единогласно пришли к выводу, черная планета создала два небесных тела размером с Землю.

О том, что Нибиру "родила" новые планеты, свидетельствуют два раскаленных отверстия на этой планете.

Но тут ученые, изучающие космос, вспомнили, что произошло такое необычайное событие аккурат к празднику Великой Троицы. А тут еще цифра три, Отец, Сын и Святой дух. Но не стоит обольщаться, что это святая троица. Это вовсе не Святая Троица.

Читайте такжеОставлять Луну на орбите нельзя: Нибиру станет новым спутником Земли - ученыеТаким образом, уфологи стали опасаться, что рождение трех планет может предвещать настоящую угрозу Земле и начало Судного дня.

По некоторым данным, эти три гигантские небесные тела уже 16 июня настигнут Землю и выведут ее с орбиты.

К слову, официальные работники космической отрасли не реагируют на надвигающуюся угрозу, сообщает vladtime.ru.

Напомним, ранее сообщалось, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру. И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России. А в результате падения образуется второй Чернобыль, только размеры его будут намного больше.

Также ранее сообщалось, кусок планеты Нибиру упал в Австралии. Его скорость составила 11,5 километров в секунду, по версии NASA.

Кроме того, сообщалось, что Нибиру уничтожит население Земли за час.