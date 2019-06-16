"Голые шахтеры роют тоннель": экс-патрон Чернобыльской АЭС расхулил творцов сериала Чернобыль

16 июня 2019, 12:49

Фильм пестрит "развесистой клюквой", как боевик конца 80-х Красная жара, где Шварценеггер играет советского милиционера.

Грамоткин обиделся на создателей сериала Чернобыль / скриншот

Бывший шеф Чернобыльской АЭС  Игорь Грамоткин, который отдал ей 30 лет своей жизни, разнес в пух и прах создателей имевшего успех во всем мире сериала Чернобыль, так как убежден, что они обезобразили исторические факты.

Грамоткин заявил, что фильм пестрит "развесистой клюквой", как боевик конца 80-х Красная жара, где Шварценеггер играет советского милиционера.

"Мало того, что там все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют. Но ведь это не так! Важнейшие решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что себе позволяете, как можно это показывать?!", - возмутился бывший патрон Чернобыльской АЭС в интервью каналу Россия 24.

Но самым больших грехом создателей сериала Грамоткин считает то, что они вплели в фильм голых шахтеров.

"А апофеоз всего этого — голые шахтеры, которые роют тоннель. Да, действительно, условия были невыносимые, была жара под 50 градусов, люди работали в тяжелейших условиях. Но так показывать нельзя!" — высказался экс-начальник АЭС.

Читайте такжеВ России срочно решили снять свой фильм о ЧернобылеНапомним, ранее сообщалось, в России создателям сериала Чернобыль пригрозили тюрьмой. Партия Коммунисты России требует от Роскомнадзора и МВД ограничения доступа к сериалу HBO Чернобыль из-за того, что трагедия, произошедшая на территории СССР в 1986 году, стала "объектом идеологической манипуляции".

Также ранее  украинский режиссер Андрей Приймаченко обвинил авторов нашумевшего сериала Чернобыль в использовании его ролика, который он загрузил на YouTube еще в 2013 году.

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сериал Чернобыль Чернобыльская АЭС новости России
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