Вторжение Нибиру началось: Вернадский предсказал появление планеты смерти

Вернадский предсказал появление Нибиру / vladtime.ru

Естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель Владимир Вернадский, который любил рассуждать о внеземной жизни и пришельцах, оставил россиянам послание. Сообщение наконец-то расшифровали, и в нем идет речь о загадочной планете Нибиру.

Отметим, что доселе многие труды Вернадского были зашифрованы. И никто пока не объяснил, почему, ведь в 1920-х годах инопланетяне прошли мимо сознания людей. Вполне вероятно, что "Советский Нострадамус" был прав, и описывал в своих трудах будущее реалистично, без прикрас.

Вернадский вообще утверждал, что "высший разум" есть, он находился все время на Земле, и люди знают о жителях иных планет ровно столько, сколько пришельцы о людях.

Вернадский также пришел к выводу, что связь между двумя цивилизациями была. Правда, чем закончился этот контакт, известный естествоиспытатель не сообщил, или не хотел рассказывать, чтобы не смущать сограждан.

Читайте такжеНибиру "родила" две новых планеты и мертвящая троица летит к ЗемлеТак вот, эксперты смогли декодировать послание россиянам Вернадского о военном вторжении Нибиру.

Стало известно, что это послание Вернадского включает короткие строчки "между рядов" его трудов отдельных томов. Так утверждают исследователи.

Из послания Вернадского стало понятно — инопланетяне существовали во времена Вернадского, выходили с ним на связь через телепатию и давали данные о своём появлении на Земле в далёком будущем.

Правда, эксперты немного растерялись ввиду того, что не указана точная дата послания и о каком периоде идет речь, но, исходя из описания этого времени — оно уже настало.

Вернадский четко говорит о появлении планеты смерти, которая уничтожит Землю. Процесс апокалиптической зачистки начнётся с России, подчёркивал в тайных писаниях Вернадский. Места силы в РФ привлекают инопланетян и они готовы сделать всё, чтобы эта территория первой вошла в состав новой империи, передает vladtime.ru.

Читайте такжеКусок планеты Нибиру упал в АвстралииНапомним, ранее в NASA назвали сроки глобального апокалипсиса. Дату начала конца вычислили специалисты Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене.

Ранее астролог Влад Росс предсказал, что с 2040-х годов начнутся колоссальные изменения климата планеты. Откалывание ледников, которое происходит сейчас, покажется детским лепетом по сравнению с тем, что ждет Землю в эти годы. Возможен резкий подъем уровня мирового океана, на полметра, на метр, на два за год.

Также ранее Главред сообщал, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру. И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России.