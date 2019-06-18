Нибиру "сперла" разработки российских ученых

18 июня 2019, 06:01

Черная планета "выкрала" разработки российских физиков и тут же испытала их на регионах РФ.

Нибиру
Нибиру "украла" разработки российских ученых /фото из открытых источников

Внезапно на севере России разбушевался ледяной шторм. Таких в регионе последние лет 100 не случалось.

Ямал, Тюмень и Томск оказались засыпаны градом и снегом, а температура опустилась ниже нуля. Метеорологи дали прогноз, что холод в летнюю пору продержится еще несколько дней.

Синоптики после этого обещают аномальную жару, но это не точно, ведь в последнее время у них не получается давать на 100% правильный прогноз.

Свободные ученые убеждены, что дело не в "капризах" природы, а в злонамеренном уничтожении всего живого зловещей Планетой Х - Нибиру.

Уфологи обратили внимание на два "совпадения".

Так, 14 июня ученые Арктического университета имени Ломоносова сообщили о разработке защитного покрытия на основе углеродных наночастиц для уменьшения коррозии и обледенения поверхностей в условиях Арктики.

В это же день популярный уфолог Скотт Уоринг обнаружил в Исландии гигантскую летающую лабораторию Нибиру, которая "случайно" оказалась рядом с тем местом, где полярники проводили испытание новой технологии.

А через два дня после такого совпадения, на сервере России ударили лютые морозы.

На севере России выпал снег
На севере России выпал снег / vladtime.ru

Уфологи настаивают, что у этих событий есть прямая связь.

Независимые ученые говорят, что жители планеты Нибиру не способны создавать технологии. Но у них получается хорошо воровать.Таким образом, убеждены уфологи, Нибиру "сперла" разработки российских физиков и тут же испытала их на регионах РФ, передает vladtime.

Уфологи считают, что инопланетяне с загадочной планеты Нибиру проверяли, как будет действовать антиобледенительное покрытие на их НЛО под воздействием экстремальной смены температур. Они также пытались понять, что можно ли его использовать для шоковой заморозки.

Получилось, что можно.

Читайте такжеКусок планеты Нибиру упал в АвстралииНапомним, ранее сообщалось, колонисты с Нибиру пустили в ход климатическое оружие.

Так, 15 июня по прогнозу синоптиков в Якутии ожидалась погода до +15, но утром местные жители проснулись в другом сезоне — в Тазовском районе выпал снег, сопровождавшийся порывами ветра до 25 м\с. Отметим, что стрелка на градуснике термометра опустилась отметки +1.

Метеорологи не смогли дать внятное объяснение подобному катаклизму.

А вот независимые ученые утверждают, что этот июньский снег — не что иное, как проделки колонистов.

Также ранее Главред сообщал, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру. И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России.

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Россия Град ученые погода снег инопланетяне мороз пришельцы уфологи Нибиру Х-Нибиру
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