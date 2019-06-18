Вторжение Нибиру настало: Циолковский побывал на планете смерти и оставил послание

Циолковский побывал на Нибиру / vladtime.ru

Основоположник космизма, знаменитый советский ученый Константин Эдуардович Циолковский был предсказателем. Ему были известны тайные знания о будущем России и вторжении пришельцев с Нибиру.

Уфологи говорят, что всю информацию о будущем России и планеты Земля Константин Циолковский добыл, когда побывал на планете Нибиру.

Циолковского взяли в плен пришельцы, а домой, на Землю, он вернулся уже просвещённым. Именно связь с инопланетянами принесла Циолковскому тайные знания, на основе которых он дал пророчество о будущем России.

Предсказания учёного гласят, что одна из планет Вселенной станет настолько могущественной, что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной.

По мнению уфологов, речь идет о загадочной планете Нибиру, передает vladtime.

Циолковский также говорил о существовании в космосе иных форм жизни, подразумевая пришельцев, взявших его в плен.

Так вот, согласно предсказаниям, когда Нибиру захватит Россию, то поглотит и другие страны. Только после полного повиновения человечества инопланетные гости с Нибиру сделают Землю сверхпланетой.

К слову, именно ученый Циолковский после плена на Нибиру создал проекты ракет, на которых сейчас отправляются к другим планетам.

Пришельцы раскрыли Циолковскому свои планы. Жители Нибиру также рассказали ему о проникновении "в наш мозг и вмешательстве в человеческие дела".

Читайте такжеНибиру "родила" две новых планеты и мертвящая троица летит к ЗемлеЦиолковский уверял, что пришельцы существуют и управляют космосом по своим законам, но не выходят на контакт с людьми, поскольку человечество ещё не достигло необходимого уровня развития, но это обязательно произойдёт в России.

Ученые, которые смогли декодировать послание Циолковского, убеждены, что время вторжения Нибиру настало сейчас. Однако этот контакт может оказаться враждебным. Превращение Земли в сверхпланету может повлечь за собой глобальные и опасные изменения, которые повлекут за собой гибель всех жителей Земли.

Напомним, ранее сообщалось, Владимир Вернадский предсказал появление планеты смерти. Он четко сказал о появлении планеты смерти, которая уничтожит Землю. Процесс апокалиптической зачистки начнётся с России, подчёркивал в тайных писаниях Вернадский.

Также ранее сообщалось, пришельцы распыляют "спермоубивающую" сыворотку над Москвой.