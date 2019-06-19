Нибиру наскочит на Юпитер: Белопольский оставил послание о вторжении пришельцев

19 июня 2019, 01:25

Ученый пытался предупредить россиян о вторжении пришельцев, но спецслужбы запечатали его работы за семью замками.

Белопольский оставил послание о Нибиру / vladtime.ru

Известный российский ученый Аристарх Белопольский наблюдал за движением солнечных пятен и пытался понять особенности их динамики, проводя различные эксперименты. Он исследовал вращение Солнца, занимался определением координат звёзд и планет. Одним из первых учёный применил фотографическую регистрацию спектров космических тел, используя для этого специальный спектрограф.

Свои знания ученый Белопольский получил после связи с инопланетянами.

Ученый пытался предупредить россиян о вторжении пришельцев, но спецслужбы запечатали его работы за семью замками.

К такому выводу недавно пришли независимые ученые.

Диссертация Белопольского, датированная 1887 годом, имеет скрытый текст, намекающий на наличии поселения пришельцев на Солнце.

Предсказание учёный составил после контакта с развитыми цивилизациями. Наше светило буквально защищает инопланетян от людей. 

По словам Белопольского, именно Солнце стало первой колонией пришельцев в Солнечной системе.

Однако, пророчества учёного выкрыли ещё одну их базу, расположенную на Юпитере.

Ученый пытался рассказать, что движение колец Юпитера имеет аномальную природу. Не исключено, что планета скрывает базу пришельцев, а в её кольцах находятся миллионы НЛО.

Юпитер столкнется с Нибиру / vladtime.ru

Но уфологи, которые изучили диссертацию ученого, считают, что предсказание Белопольского спасёт от гибели только Россию.

Якобы спецслужбы уже изучают предсказание, и в тайне создают средства защиты россиян от конца света, пока друге страны об опасности не знают.

Отмечается, что в работе Белопольского косвенно сказано, что Юпитер умрёт, став Нибиру-1.

Добавим, в Сеть уже просочилась информация о "конце света", который состоится 30 июня.

Так вот, ученый Белопольский знал об этом, и, по его словам, загадочная планета Нибиру наскочит на Юпитер и после столкновения "переродится" в нечто подобное Солнцу. После чего Нибиру станет более громадной, как её и описывали древние племена Майя и шумеры. 

Уфологи говорят, что если пророчество Белопольского спасёт от гибели только Россию, то США и пришельцы будут первыми "ястребами", кому важно будет вторжение в РФ уже до 30 июня 2019 года, пишет vladtime.

Читайте такжеНибиру "родила" две новых планеты и мертвящая троица летит к ЗемлеНапомним, ранее сообщалось, Константин Циолковский побывал на планете смерти и оставил послание. Циолковского взяли в плен пришельцы, а домой, на Землю, он вернулся уже просвещённым. Именно связь с инопланетянами принесла Циолковскому тайные знания, на основе которых он дал пророчество о будущем России. 

Также ранее Владимир Вернадский предсказал появление планеты смерти. Из послания Вернадского стало понятно — инопланетяне существовали во времена Вернадского, выходили с ним на связь через телепатию и давали данные о своём появлении на Земле в далёком будущем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
инопланетяне НЛО пришельцы Апокалипсис Нибиру Х-Нибиру Аристарх Белопольский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:41
В России испугались революции из-за резкого обеднения населения
01:37
В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие и сотни раненых
01:25
Нибиру наскочит на Юпитер: Белопольский оставил послание о вторжении пришельцев
01:11
Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но привозил туристов в российский Челябинск
00:44
"Воробьиные" ночи и даже ветер утихнет: где в Украине будет жарче всего
00:27
Наши груди – наше оружие: Femen посвящают фильм
18 июня, вторник
23:36
"Есть конкретный план": в Слуге народа по пунктам расписали, как будут бороться с коррупцией
22:51
Зеленский и президент ФРГ обговорили, как будет работать Нормандский формат
22:48
Определились потенциальные соперники Зари в Лиге Европы
22:30
У Зеленского рассказали, каким оружием намерены возвращать захваченный Донбасс
21:16
СМИ вывели на чистую воду российских военных, участвовавших в сбитии малайзиского Боинга
19:58
Сказала, как отрезала: глава Центризбиркома закончила скандал с указом Зеленского о выборах
19:58
Исход визита в Германию: о чем Зеленский договорился с Меркель в Берлине
19:42
В ВСУ рассказали, сколько российских военных таятся вдоль юго-восточной границы
19:03
"Сделаю проклятье на смерть, иди нах*й": чиновница из партии Порошенко влипла в новый скандал Фото
18:51
Лакомиться чаем с груди: Сеть разрывает новый эротический флешмоб
18:33
Украинская теннисистка обжалует решение о пожизненной дисквалификации Видео
18:19
В Нафтогазе сделали Газпрому заманчивое предложение по газу
18:15
"Это никакой не арест": адвокат Платини
18:07
I'M OK Little Big: новый клип бьет рекорды в сети Видео
17:58
Зеленский изъяснился, почему не оказал помощь трясущейся Меркель Видео
17:53
В Укрзализныце хотят снова запустить торговое ж/д сообщение с Донбассом - СМИ
17:50
Когда улетает кукушка: Чичерина в истерике реабилитирует Сталина и равняет его с Захарченко
17:33
Ференцварош Реброва сыграет с Лудогорцем в Лиге чемпионов
17:19
У экс-музыканта Metallica обнаружена смертельная болезнь
17:00
Зинченко проведал родных в Москве
16:50
Сериал Чернобыль: когда смотреть на 1+1
16:48
Меркель объявила непростое решение о возвращении России в ПАСЕ
16:40
Восхваляли Путина и кричали Крымнаш: в Харькове избили двух пьяных мужчин
16:39
Лолита показала кузькину мать и сделала объявление Видео
16:26
Евгений Селезнев покинет Малагу
16:20
"Призываю побывать на Донбассе": Зеленский бросил клич немецким антагонистам санкций
16:12
Сергей Бабкин стал отцом третий раз - известен пол ребенка Видео
15:59
Малиновский устроил демарш в Генке
15:57
Меркель озвучила дату встречи советников нормандской четверки
15:44
"Группы сядут - и договоримся": Зеленский уверенно рассказал о контрактах по транзиту газа через Украину
15:43
Алибасов не полетел в Казахстан - назвали причину
15:43
У Путина узрели в Зеленском второго Порошенко
15:17
Меркель затряслась на встрече с Зеленским, опубликовано видео Видео
14:57
Зеленский обсудил с главой Бундестага схему обмена пленными
14:56
Многострадальный мост Кличко вновь попал под раздачу: теперь возмущены велосипедисты
14:29
Максим Бурбак зарегистрировал законопроект по защите прав трудовых мигрантов
14:10
Свежий рейтинг партий: Слуга народа обскакала всех, Голос одолел заветную отметку 5%
14:06
Ко Всемирному дню ветра Руслана презентовала новое музыкально-социальное видео Видео
13:55
Нашли виновника: почему Лазарев публично обложил матом Лободу на МузТВ-2019
13:39
Участник Дом-2 раскусил махинации бесследно пропавшего Алибасова Видео
13:39
"С чистого листа": Газпром предложил Нафтогазу новый план сотрудничества
13:26
Прогнать Луценко из ГПУ: комитет не нашел в представлении Зеленского повода для увольнения генпрокурора
13:21
Если Платини арестовали, то есть основания: чиновник РФС
13:21
"Бесстыдное поклонение Путину": Посол в Германии обвинил немецких политиков в предательстве Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять