Нибиру наскочит на Юпитер: Белопольский оставил послание о вторжении пришельцев

Белопольский оставил послание о Нибиру / vladtime.ru

Известный российский ученый Аристарх Белопольский наблюдал за движением солнечных пятен и пытался понять особенности их динамики, проводя различные эксперименты. Он исследовал вращение Солнца, занимался определением координат звёзд и планет. Одним из первых учёный применил фотографическую регистрацию спектров космических тел, используя для этого специальный спектрограф.

Свои знания ученый Белопольский получил после связи с инопланетянами.

Ученый пытался предупредить россиян о вторжении пришельцев, но спецслужбы запечатали его работы за семью замками.

К такому выводу недавно пришли независимые ученые.

Диссертация Белопольского, датированная 1887 годом, имеет скрытый текст, намекающий на наличии поселения пришельцев на Солнце.

Предсказание учёный составил после контакта с развитыми цивилизациями. Наше светило буквально защищает инопланетян от людей.

По словам Белопольского, именно Солнце стало первой колонией пришельцев в Солнечной системе.

Однако, пророчества учёного выкрыли ещё одну их базу, расположенную на Юпитере.

Ученый пытался рассказать, что движение колец Юпитера имеет аномальную природу. Не исключено, что планета скрывает базу пришельцев, а в её кольцах находятся миллионы НЛО.

Юпитер столкнется с Нибиру / vladtime.ru

Но уфологи, которые изучили диссертацию ученого, считают, что предсказание Белопольского спасёт от гибели только Россию.

Якобы спецслужбы уже изучают предсказание, и в тайне создают средства защиты россиян от конца света, пока друге страны об опасности не знают.

Отмечается, что в работе Белопольского косвенно сказано, что Юпитер умрёт, став Нибиру-1.

Добавим, в Сеть уже просочилась информация о "конце света", который состоится 30 июня.

Так вот, ученый Белопольский знал об этом, и, по его словам, загадочная планета Нибиру наскочит на Юпитер и после столкновения "переродится" в нечто подобное Солнцу. После чего Нибиру станет более громадной, как её и описывали древние племена Майя и шумеры.

Уфологи говорят, что если пророчество Белопольского спасёт от гибели только Россию, то США и пришельцы будут первыми "ястребами", кому важно будет вторжение в РФ уже до 30 июня 2019 года, пишет vladtime.

Читайте такжеНибиру "родила" две новых планеты и мертвящая троица летит к ЗемлеНапомним, ранее сообщалось, Константин Циолковский побывал на планете смерти и оставил послание. Циолковского взяли в плен пришельцы, а домой, на Землю, он вернулся уже просвещённым. Именно связь с инопланетянами принесла Циолковскому тайные знания, на основе которых он дал пророчество о будущем России.

Также ранее Владимир Вернадский предсказал появление планеты смерти. Из послания Вернадского стало понятно — инопланетяне существовали во времена Вернадского, выходили с ним на связь через телепатию и давали данные о своём появлении на Земле в далёком будущем.