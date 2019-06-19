"Атомная бомба" Легасова: Человек-мотылёк с Припяти был мутантом с ДНК Нибиру

Человек-мотылек был мутантом с ДНК Нибиру / vladtime.ru

О Человеке-мотыльке в последнее время не говорит только ленивый.

А поспособствовал этому нашумевший во всем мире сериал HBO Чернобыль, где он появляется над Припятью перед трагедией.

Но независимые ученые сошлись во мнении, что это не миф.

По свидетельствам очевидцем, Человека-мотылька действительно видели накануне взрыва.

Он возник у 4-го реактора, кружился над городом, изредка его можно было увидеть у реки Припять.

И это не просто "ангел смерти", несущий страшную весть о скорой гибели. Он детище безвременно ушедшего гения.

Отметим, во вторую годовщину Чернобыля академик Валерий Легасов был найден мертвым в своей квартире: самоубийство. На следующий день ученый, который провел четыре месяца у места аварии на ЧАЭС, должен был огласить свои результаты расследования причин Чернобыльской катастрофы.

Так вот, уфологи убеждены, что Человек-мотылек – "атомная бомба" Легасова.

Академик, которого считают гением, признал перед всеми масштабы катастрофы в Чернобыле убедил правительство за сутки эвакуировать Припять, сохранив жизни десяткам тысячам людей.

Кроме того, Валерий Легасов – единственный из ученых, который был в зоне реактора и сам изобрёл "защитную" смесь, которой впоследствии забросали реактор.

Человек-мотылек – "атомная бомба" Легасова / vladtime.ru

По официальной версии, Легасова не восприняли всерьёз, и он не смог смириться с тем, что не настоял на "щите", когда стали понятны масштабы ядерной катастрофы.

И вот независимые ученые вопрошают: откуда Легасов точно знал, что катастрофа будет.

И почему Человек-мотылек появился над Припятью, а не над Житомиром или Киевом, которые тоже были в смертельной опасности?

Стало известно, что Легасов тайно проводил эксперименты. Ученый ставил опыты с ДНК и пытался создать защитный колпак задолго до страшной аварии. А подсказали ему эту информацию инопланетяне с Нибиру, с которым он был в контакте.

Уфологи считают, что вполне вероятно, что Легасов планировал создать существо не просто устойчивое к радиации, но которое сможет ее поглощать.

Поэтому предположение уфологов, что Человек-мотылёк с Припяти оказался реальным гибридом с ДНК Нибиру, имеет под собой реальную почву.

Оставалось только выяснить, что произойдет с мутантом, когда ему нечем будет питаться, но это последняя тайна Легасова. Ее разгадать ученым пока не удалось, пишет vladtime.

Читайте такжеОставлять Луну на орбите нельзя: Нибиру станет новым спутником Земли - ученыеНапомним, ранее сообщалось, Нибиру "сперла" разработки российских ученых.

Также ранее Главред сообщал, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру. И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России.

Также сообщалось, Нибиру "родила" две новых планеты и мертвящая троица летит к Земле.